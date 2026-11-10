Elbocsátják a parajdi bányászok felét, veszélybe került a wellnessközpont működése is

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A vízzel elárasztott parajdi sóbányában dolgozó hatvan bányászt bocsát el állásából novemberben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom). A látogatók számának csökkenése miatt a wellnessközpont működtetése is veszélybe került a korábban évente turisták százezrei által felkeresett székelyföldi településen.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 10. 20:52
Elbocsátják a parajdi bányászok felét, veszélybe került a wellnessközpont működése is
Az elárasztott sóbánya miatt komoly bajba került az egész turisztikai régió Forrás: Facebook

A munka költségét az előző évek profitjából tudják fedezni, de a létesítmény rövid és hosszú távú helyzete bizonytalan. „Forgalmunk ötvenszázalékos visszaesést mutat, 130-140 ezer vendég helyett 70 ezer választotta a központunk szolgáltatásait. Ez hatalmas visszaesés” – idézte a lap Vágási Leventét, a központ igazgatóját. Az igazgató abban bízik, hogy rövid távon állami támogatásból tudják fedezni a kiadásokat.

Annak is keresik a módját, hogy hosszú távon önfenntartóvá tegyék a létesítményt. Ehhez egy három szakaszos fejlesztési stratégiát dolgoztak ki, amelynek egy 200-300 kilowatt teljesítményű napelemrendszer és tárolókapacitás kiépítése, kültéri medencék, valamint vendégszobák kialakítása és egy új mélyfúrás is része.

Nyágrus László, Parajd polgármestere elmondta, tisztában vannak azzal, hogy a sóbánya elvesztése után mekkora érték a községnek a wellnessközpont, ezért prioritás a működési költségeinek lefaragása.

Parajdon a sóbánya elvesztése mellett az is hozzájárul a turizmus visszaeséséhez, hogy több mint egy éve havonta meghosszabbítják a készenléti állapotot, ami elriasztja a látogatókat. Petres Sándor Hargita megyei prefektus a napokban úgy nyilatkozott, Parajdot és turisztikai látványosságait, a lakosságot nem fenyegeti közvetlen veszély, a készültség fenntartása kizárólag a helyszíni műszaki felügyelet és a sóbánya biztonsági munkálatainak folytatása miatt szükséges. A készenléti állapot egy óvintézkedés annak érdekében, hogy figyelni lehessen a mozgásokat az elárasztott bányában, és csökkenteni tudják a vízszennyezés kockázatát – hangsúlyozta.

Az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, évente százezrek keresték fel, és belőle nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

Az Erzsébet-táró megnyitása hozhatna vissza látogatókat

A sóbánya bezárása után 2025-ben az előző évi forgalom öt százalékára esett vissza Parajd látogatottsága a Sóvidék-Hegyalja Turisztikai Egyesület elnöke szerint. Mint arról lapunk márciusban beszámolt, több helyi szállásadó más tevékenységből próbálta fenntartani magát. A turizmus újraindításának egyik lehetőségeként felmerült a nyolc évtizede lezárt Erzsébet-táró egy részének megnyitása is. A kitermelési részleg vezetője júniusban úgy nyilatkozott, hogy bányászati szempontból ennek nincs akadálya, a látogatók fogadásához azonban további munkálatokra és pénzre lenne szükség.

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