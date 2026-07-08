Parajdi sóbánya: uniós források is jutnak a helyreállításra

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Az Európai Parlament (EP) keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 millió eurós támogatást – jelentette be kedden Siegfried Muresan román EP-képviselő. Ennek része a parajdi bányakatasztrófa okozta válsághelyzet kezelése.

Magyar Nemzet
2026. 07. 08. 10:21
A Parajdi Sóbánya bejárata Fotó: ALEX NICODIM Forrás: AFP
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Diana Buzoianu megbízott román környezetvédelmi miniszter közleményben üdvözölte az EP döntését, hangsúlyozva, hogy a támogatás megítélése „fontos győzelem Románia számára”. A pénzkeretet helyreállítási munkákra és olyan beruházásokra használhatják, amelyek növelik a régió hosszú távú ellenállóképességét az egyre gyakoribb éghajlati kockázatokkal szemben.

A parajdi vészhelyzeti bizottság épp kedden újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatt bevezetett vészhelyzetet a székelyföldi községben. A Hargita megyei prefektúra közlése szerint a vészhelyzet augusztus 7-éig lesz érvényben.

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Hegyi Zoltán
idezojelekamerika

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Tagadhatatlan, hogy sok minden van a rovásukon a síksági indiánok kiirtásától a mélyállamig, de az amerikai álom és ígéret a mai napig él és virul.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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