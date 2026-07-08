Parajdi sóbánya: uniós források is jutnak a helyreállításra

Diana Buzoianu megbízott román környezetvédelmi miniszter közleményben üdvözölte az EP döntését, hangsúlyozva, hogy a támogatás megítélése „fontos győzelem Románia számára”. A pénzkeretet helyreállítási munkákra és olyan beruházásokra használhatják, amelyek növelik a régió hosszú távú ellenállóképességét az egyre gyakoribb éghajlati kockázatokkal szemben.

A parajdi vészhelyzeti bizottság épp kedden újabb 30 nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatt bevezetett vészhelyzetet a székelyföldi községben. A Hargita megyei prefektúra közlése szerint a vészhelyzet augusztus 7-éig lesz érvényben.