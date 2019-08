Brutális rendőrgyilkosság sokkolja a brit közvéleményt

Naponta több tucat rendfenntartót bántalmaznak a szigetországban

Rendőrgyilkosság borzolja a kedélyeket Nagy-Britanniában, ahol csak az utóbbi négy évben harmadával nőtt az egyenruhásokkal szemben elkövetett erőszakcselekmények száma. A mostani esettel összefüggésben tíz főt, köztük egy 13 éves gyereket is őrizetbe vettek.

Nagy a visszhangja a szigetországban a hét végén elkövetett nagy-britanniai rendőrgyilkosságnak. Egy 28 éves egyenruhás egy rablásról szóló bejelentést vizsgált éppen a dél-angliai Berkshire megyében, amikor meggyilkolták. Az eset körül továbbra is rengeteg a kérdés, de a brit sajtó tudni véli: a fiatal rendőr kiszállt az autójából, hogy feltartóztassa a betöréssel vádolt gyanúsítottakat, majd az elkövetők gépkocsijukkal menekülőre fogták, és több száz méteren keresztül vonszolták autójuk mögött az egyenruhás testét. – Lehetséges, hogy a rendőr a slusszkulcs után akart nyúlni, így akadályozva meg, hogy a bűnözők továbbhajtsanak. Érthetetlen ugyanakkor, hogy a sofőr miért nem állt meg – idézte forrását a The Daily Telegraph, amely szerint az elkövetők később az út szélén hagyták a rendőrt, akin ráadásul egy másik autó is átgázolt.

Az esettel kapcsolatban összesen tíz főt vettek őrizetbe, köztük egy 13 éves gyermeket. A letartóztatásokra Anglia egy vidéki helyi önkormányzata által fenntartott lakóautós, úgynevezett karavántelepülésén került sor. Az itt élők rendszeresen összeütközésbe kerülnek a hatóságokkal, a közeli gazdaságok tulajdonosai ugyanis sorozatosan fosztogatással vádolják őket.

Az épp a nászútjára készülő rendőr halála példátlan mértékű felháborodást váltott ki. A szigetországban a friss statisztikák szerint naponta 28-szor bántalmaznak egyenruhásokat. A Sky News hírcsatorna elemzéséből kiderült: csak tavaly több mint tízezer, rendőrök sérelmére elkövetett erőszakcselekményt jegyeztek fel, ami 32 százalékkal nagyobb arány a korábbinál. További több mint húszezer olyan esetről van tudomás, amikor a rendőr ugyan nem szenvedett fizikai sérülést, de valamilyen formában bántalmazták. A hét végi gyilkosságot megelőzően egy kelet-londoni támadás keltett nagy feltűnést: a szolgálatot teljesítő rendőrt egy bozótvágó késsel szúrták meg. – Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a rendőreink biztonságban végezhessék a feladatukat. Elvégre azért dolgoznak, hogy mi, a többiek is biztonságban legyünk – mondta a mostani esetről Boris Johnson brit miniszterelnök, ismét ígéretet téve rá: a következő években húszezerrel több egyenruhás teljesít majd szolgálatot a közbiztonság javítása érdekében.