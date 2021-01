Kommunista módszerek jöhetnek az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államokban egyre hangosabban követelik meghatározó szereplők a jobboldaliak elleni fellépést. Többek között átnevelést, gulágot és titkos rendőrség létrehozását követelik – írja a V4NA Hírügynökség.

Az Egyesült Államokban továbbra is komoly támadásoknak vannak kitéve a konzervatívok. A támadásokból pedig a baloldali média is kiveszi a részét. A kiemelt célpontjuk még mindig Donald Trump. Hétfőn eljuttatták az amerikai szövetségi képviselőház illetékesei az előző elnökkel szemben indított alkotmányos vádeljárás (impeachment) dokumentumait a szenátusnak, amely dönteni hivatott az elnök felelősségre vonásáról. Amerika történetében még sosem fordult elő, hogy egy hivatali idejét letöltő elnököt impeachment-eljárás alá helyezzenek.

Az ABC News televízió csatornán Matthew Dowd politikai elemző odáig merészkedett, hogy Joe Biden elnökségének első pár napját a II. világháború utáni Németországhoz hasonlította.

– fogalmazott.

On #ThisWeek , in citing need for post-Trump “accountability,” @MatthewJDowd cited how “countries have gone through this before.” He listed post-Hitler Germany, post-WWII Japan, South Africa’s white supremacist party and dealing with Confederacy after the Civil War. pic.twitter.com/rvVOg7vI2E

Szerinte meg kell beszélni, hogy mit tett Trump, mi a felelőssége, és mi lehet a büntetése.

A CNN-en viszont már a „deprogramming” szót használták a jobboldaliak kapcsán, ami lényegében átnevelést jelent – írja a V4NA Hírügynökség.

Chris Cuomo és Don Lemon a csatorna műsorvezetői szerint arról értekezte, hogy a jobboldaliak nem szeretik, ha azt mondják, hogy „deprogramálni kell embereket”. Don Lemon csak finoman tette hozzá, hogy a QAnon hívőkre és az összeesküvés-elmélet hívőkről beszél. Szerintük a „konzervatív média”, valamint a képviselőházban és a szenátusban ülők hatalmazták fel az olyan szerintük szélsőséges csoportokat, mint a Proud Boys.

Az amerikai baloldalon a jobboldaliak átnevelése visszatérő gondolat. Tavaly a Project Veritas nevű oknyomozó portál rejtett kamerás felvételek segítségével lebuktatta Kyle Jureket, aki Barnie Sanders egyik kampányszervezője volt.

Jurek arról értekezett, hogy az Egyesült Államokban is gulágokra lesz szükség, hogy a Donald Trump-támogatókat átneveljék, és kifejtette azt a nézetét is, hogy

„Az emberek fizetésért dolgoztak a gulágokban, ahol a házastársi látogatásokat is engedélyezték. A gulágokat valójában átnevelő táboroknak szánták”, mondta Jurek.

BREAKING: @BernieSanders “free education” policies to “teach you how to not be a f**king nazi.”; ‘There is a reason Stalin had Gulags’; ‘Expect violent reaction’ for speech. If Bernie doesn’t get nomination „Milwaukee will burn”

A történészek szerint egyébként 1924 és 1953 között 1,5-1,7 millió ember halt meg a gulágokban.

A 18 éves Helena Duke három családtagját is megnevezte, miután felismerte őket egy fotón, amely a Capitolium ostrománál készült. A lány azért tette, mert az édesanyja korábban nem engedte, hogy részt vegyen egy Black Lives Matter tüntetésen.

hi mom remember the time you told me I shouldn’t go to BLM protests bc they could get violent…this you? https://t.co/9ZkbAq0ehO

Helena Duke liberális leszbikusnak nevezte magát.

Hi this is the liberal lesbian of the family who has been kicked out multiple times for her views and for going to BLM protests to care what happens to me so: Mom: Therese Duke Uncle: Richard Lorenz Aunt: Annie Lorenz pic.twitter.com/cuBAPJ3GJA

Don Winslow amerikai író Joe Biden beiktatását megelőzően egy olyan videót osztott meg, amelyben lényegében arra kérik az embereket, hogy kémkedjenek ismerőseik után.

A videó ezt követően figyelmeztet arra, hogy ezek a „terroristák” normális munkát végeznek, és hogy közülük sokan azzal a szándékkal vettek részt a Capitolium ostromában, hogy „megöljék Nancy Pelosi-t és felakasszák Mike Pence alelnököt”.

A videóban azt mondják a fegyvereik a számítógépek és mobiltelefonok lesznek, és emlékezetnek, hogy Oszama Bin Ladent is egy CIA alkalmazott találta meg egy számítógép segítségével.

NEW VIDEO #TrumpsNewArmy VOLUME UP

On January 20th Donald Trump will no longer be The Commander in Chief.

He will lose control of the U.S. Armed Forces and take control of a NEW ARMY. pic.twitter.com/59MHHaIegP

— Don Winslow (@donwinslow) January 19, 2021