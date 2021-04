Amerika az egész világot háborúba taszíthatja?

Legújabb cikkében a korábbi orosz elnök azt állítja: az Egyesült Államok nem tanult a történelemből, nem kezeli egyenrangú félként nemzetközi partnereit. „Nyilvánvaló, hogy a Szovjetuniót az Egyesült Államok egyenrangú vetélytársként kezelte. Ennek oka a felek katonai-politikai paritása volt, amelynek a megőrzése érdekében létrejött a nemzetközi szervezetek rendszere” – írja cikkében Dmitrij Medvegyev.

Az Egyesült Államok másfél évtizedig egy olyan koordináta-rendszerben működött, amikor a világ egyetlen országának sem volt nemcsak összehasonlítható ereje, de még hipotetikus joga sem volt ilyen hatalomra, és így egyszerűen elszoktak az egyenrangú párbeszédtől” – véli a volt orosz elnök. Dmitrij Medvegyev 2008–2012 között volt Oroszország elnöke, majd nyolc éven át, 2020 januárjáig vezette az orosz kormányt. Az 55 éves politikus jelenleg a kormánypártot, az Egységes Oroszországot vezeti, valamint az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese.

Medvegyev szerint az elmúlt években Moszkva és Washington kapcsolata sokat romlott, sőt. „Az elmúlt években Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolata a rivalizálásról a konfrontációig jutott, és

Szankciós nyomás, fenyegetések, konfliktusok, saját önző érdekek védelme – mindez állandó instabilitás állapotába sodorja a világot” – írja Medvegyev. Oroszország volt elnöke szerint ilyen helyzetben bármilyen óvatlan lépés nemcsak a két országot, de az egész világot háborús állapotba taszíthatja. „Az ötvenes évek végén ehhez a veszélyes helyzethez vezetett az amerikai rakéták elhelyezése világszerte a Szovjetunió érdekszférája körül, míg ma ugyanezt az amerikai politikát látjuk tükröződni a NATO terjeszkedésében, az Oroszország elleni szankciós politikában és az amerikai nyomásgyakorlásban Moszkva szomszédjainál” – írja Medvegyev. Hangsúlyozta: az amerikai külpolitika kiszámíthatatlanná vált, ami a Nyitott égbolt nevű egyezményből való kilépésben, az Iránnal kötött atomalku felrúgásában vagy az új amerikai elnök agresszív retorikájában figyelhető meg.

Unlearned History Lessons

Avoiding a clash with great powers does not indicate cowardice, but wisdom, because sacrificing oneself is never an advantage anywhere.

Sun Tzu. The Art of War (taken from the Introduction, Rus. ed., by the translator N.I.Konrad) https://t.co/AtoWnlTo23

