Orbán memorandumot küldött a néppártnak

Orbán Viktor memorandumot küldött az Európai Néppárt vezetésének a stratégiai irányvonal módosítása érdekében. Többek között felrótta a pártcsaládnak, hogy az egyre inkább balra tolódik, és ma már sem a genderideológia, sem pedig a tömeges bevándorlás ösztönzése elől nem zárkózik el. A dokumentum írásos bizonyítéka annak, hogy a Fidesz a néppárt megreformálására törekszik. Novák Katalin, a párt egyik alelnöke tegnap Brüsszelben újságíróknak azt mondta: az európai konzervatív oldal megerősödéséhez változásra van szükség.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke memorandumot küldött az Euró­pai Néppárt (EPP) vezetésének, illetve a pártcsalád tagpártjainak. A dokumentumot a kormánypárt külügyekért felelős alelnöke, Novák Katalin hozta nyilvánosságra a közösségi oldalain tegnap. Az írásban Orbán Viktor hangsúlyozta, a legnagyobb euró­pai pártcsalád támogatottsága egyre hanyatlik, ennek oka pedig részben az, hogy az EPP egy centrista párt lett, amely a keresztény értékek vezérelte jobboldalról folyamatosan balra tolódik.

A néppárt korábban antimarxista, antikommunista, illetve nemzet- és demokráciapárti tömörülés volt. Ezzel szemben ma Fidel Castrót és Karl Marxot tapsoljuk – olvasható a memorandumban, amely arra is emlékeztet: 2011-ben a jobbközép pártnak még tizenhat országvezető ült a soraiban, ez a szám ma már csak kilenc, miközben az utóbbi években az EPP európai parlamenti frakciójának mérete is csökkent.

„A néppárt politikája mára azt az érzést kelti az emberekben, hogy a párt fél felvállalni önmagát” – áll a dokumentumban, amely arra is külön kitér: az egykor vezető konzervatív erő ma teret ad a genderideológiának, a demográfiai problémák megoldását pedig – a születések ösztönzése helyett – a tömeges bevándorlásban látja. „Nem vesszük fel a harcot a balliberális erőkkel, illetve az azok által befolyásolt és irányított médiával” – írta további kritikaként a miniszterelnök.

A Fidesz tavaly március óta működik felfüggesztett tagsággal az Európai Néppártban. Idén januárban arról született döntés, hogy a felfüggesztést határozatlan ideig meghosszabbítják, az EPP-ben pedig belső vita kezdődik a pártcsalád jövőjéről, valamint a képviselt politikai irányvonalakról. Nem titok, hogy a Fidesz irányító szerepre törekszik a diskurzusban – ezt Orbán Viktor legutóbb az évindító sajtótájékoztatóján jelentette ki.

Tegnap Brüsszelben Novák Katalin, a Fidesz egyik alelnöke újságírók előtt szintén azt hangoztatta: a kormánypártnak a néppárt jövőjére vonatkozó elképzelései jelennek meg a memorandumban, amely megfogalmazza a Fidesz szerint járható politikai irányt. – Nem beszélünk eleget az EPP jövőjéről. Sőt az európai konzervativizmus és kereszténydemokrácia jövőjéről sincs elég szó.

Meg­győződésünk, hogy változásra van szükség az európai konzervatív oldal megerősödé­séhez. Mi ebben készek vagyunk aktív szerepet vállalni – hangsúlyozta az államtitkár, aki szerint az előttünk álló kihívásokra kereszténydemokrata, konzervatív válaszok kellenek.

Novák Katalin egyúttal megerősítette, hogy a dokumentumot mind az Európai Néppárt vezetése, mind pedig a pártcsalád tagpártjai kézhez kapták. Kérdésre kijelentette azt is: nincs tudomása arról, hogy a csütörtökön az EU-csúcstalálkozóra Brüsszelbe érkező Orbán Viktor miniszterelnök Donald Tuskkal, az EPP elnökével is találkozna.

A lengyel politikus nemrég egyébként szlovén oldalról kapott nyilvános kritikát, amiért az elmúlt hetek feszültségei közepette sem szakított időt arra, hogy találkozót hozzon tető alá a magyar miniszterelnökkel.

A tagság felfüggesztésekor hazai részről ígéretet tettek az idézett „vizsgálati anyag” elkészítésére. Novák Katalin – Varga Judit igazságügyi miniszter és Szájer József európai parlamenti képviselő mellett – a magyar bizottság tagja volt, velük szemben a néppárti „bölcsek” soraiban a belga Herman Van Rompuy, az osztrák Wolfgang Schüssel, illetve a német Hans-Gert Pöttering foglalt helyet. Ahogy azt a Magyar Nemzet megírta, a néppárti trió is jelentéssel készült, ám végül csak egy szóbeli, a Fidesz és a néppárt viszonyáról szóló értékeléssel álltak Tusk elé.

Brüsszeli nyitottság a magyar családpolitikára

Novák Katalin tegnap Brüsszelben nemcsak a Fidesz külügyekért felelős alelnökeként, de család- és ifjúságügyért felelős államtitkárként is szerephez jutott. Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője szervezett nemzetközi konferenciát a fiatalok felnőtté válásának kérdésében, ennek margóján Novák újságíróknak elmondta: a magyar kormány szeretné megadni a lehetőséget a fiataloknak arra, hogy annyi gyermeket tudjanak vállalni, amennyire csak vágynak. Mint azt hangsúlyozta, a következő generációk jelentik Európai jövőjét. – Egyértelmű, hogy a magyar kormány nem a tömeges bevándorlás ösztönzésében látja az erőforrást – fogalmazott az államtitkár, aki a sajtótájékoztatót megelőzően Šuica Dubravka demográfiáért és demokráciáért felelős uniós biztossal is találkozott. – Érdeklődéssel fogadta a magyar családpolitika célkitűzéseit és üdvözölte a Magyarországon biztosított lehetőségeket – mondta a horvát biztossal tartott, „jó hangulatú” találkozóról. Novák Katalin elmondása szerint azt kérte a biztostól, hogy Brüsszelben fogadják el: a demográfiai kihívásokra adott válaszok, illetve azok megközelítése tagállamonként különböző lehet. A 20–30 év közötti fiatalokat is felvonultató konferencián magyar részről Novák Katalin és Hölvényi György mellett Gál Kinga fideszes európai parlamenti képviselő, illetve Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke is felszólalt. Hölvényi György a bevezetőjében arról beszélt: a konferencia legfontosabb célja, hogy párbeszédet kezdeményezzen a fiatalabb generációkkal.