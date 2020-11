Újabb merénylet Franciaországban: egy ortodox papra lőttek Lyonban

Rálőttek egy görög ortodox papra a közép-franciaországi Lyonban egy templom közelében – számolt be róla a France 24 hírcsatorna. A rendőrség közlése szerint a támadó elmenekült a helyszínről, a hatóságok keresik.

#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2

— UA News (@UrgentAlertNews) October 31, 2020