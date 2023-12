Jövő nyáron Megadeth-koncert lesz Budapesten

Több mint egy évtized után lesz újra önálló Megadeth-koncert Budapesten: június 9-én a Barba Negrában játszik a legendás amerikai zenekar. A csapat 2022-es, tizenhatodik nagylemezét mutatja majd be a Red Stage színpadán. A The Sick, The Dying… And The Dead! album küzdelmes éveket zár le az együttes történetében: nemcsak a mindenkit sújtó járvány, hanem a Dave Mustaine-t megtámadó torokrák, az emiatt lemondott turnék és az ezzel járó kezelések is nehezítették a csapat mindennapokat.

Dave Mustaine-ék hamarosan újra Budapesten. Fotó: Per Ole Hagen

A zenekart Mustaine alapította 21 évesen, nem sokkal a Metallicából való távozása után, és zenéjüket már a kezdetektől meghatározta a new wave of british heavy metal stílus, csak éppen minden addiginál gyorsabb tempóban, kiváló hangszeres tudással és már-már punkos agresszióval előadva. A Megadeth egyike a thrash metal alapító atyjainak tekintett Big Four-nak.

A több mint ötvenmillió lemezt eladott csapat több platinalemezt tudhat magáénak, és számos jelölés után 2017-ben Grammy-díjjal is elismerték őket. A negyven éve indult Megadeth-ben több zenész is megfordult Dave mellett, a legutóbb hivatalossá vált tag Teemu Mäntysaari gitáros, aki a Wintersunból érkezik, és élőben az ősszel már fellépett a zenekarral.

A júniusi koncertre a nyilvános jegyelővétel december 11-én indul.

