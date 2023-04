A Metallica-lemez premierjéhez kapcsolódó mozis eseményt világszerte megrendezik, ehhez harmincegy hazai filmszínház kapcsolódik: budapesti mozi mellett Debrecenben, Dunaújvárosban, Egerben, Győrött, Jászberényben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Sopronban, Szegeden, Székesfehérváron, Szentesen, Szolnokon, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen csendül fel a lemez.

A mintegy kétórás esemény április 13-án 19 órakor kezdődik, eredeti nyelven. Nem csak az új dalokat hallhatják az érdeklődők, a műsorhoz exkluzív, az együttes tagjaival készült képanyag társul. Az általános interjúkon túl kulisszák mögötti felvételek az albumról, az új dalokról, azok történetéről, arról, miként készült minden szerzeményhez videóklip is.

Az 1981-ben alakult Los Angeles-i csapat eddig tizenegy stúdióalbumot készített, a legutóbbi, a Hardwired… to Self-Destruct 2017-ben jelent meg. A Metallica lemezei több mint 110 millió példányban keltek el világszerte. A kilencszeres Grammy-díjas Metallica első lemeze, a Kill 'Em All 1983-ban jelent meg, az akkori felállásból James Hetfield (ének, ritmusgitár), Kirk Hammett (szólógitár) és Lars Ulrich (dobok) ma is a Metallicában játszik, 2003 óta Robert Trujillo a basszusgitáros. Az együttes legsikeresebb dalai közé tartozik a One, az Enter Sandman, a The Unforgiven, a Nothing Else Matters, az Until It Sleeps, a The Memory Remains és a The Day That Never Comes.

A 72 Seasons anyagát a koncerthangzáshoz talán leginkább közel álló mozis Dolby Atmos 5.1 hangrendszerrel lehet a mozikban meghallgatni 24 órával a megjelenés előtt. Kislemezként tavaly november óta már öt dal megjelent, április 14-től a teljes album elérhető lesz valamennyi ismert formátumban.



Borítókép: a Metallica együttes (Fotó: Ross Halfin)