Mozaikszemek hirdetik a magyar kultúra apoteózisát

– Mi vagyunk az örökösei ennek a bámulatos épületnek, és mindannak, amit nyújt a közösségnek. Most is mi vagyunk itt, hogy megtöltsük lélekhez szóló, szívünkhöz kedves előadásokkal – mondta Péter Ferenc, azt kívánva, hogy az épület száz év múlva is élettel legyen tele.