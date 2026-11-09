Tíz és fél év börtönre ítélték a brit komikus-színészt

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Tíz év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte hétfőn a londoni Southwark koronabíróság Russell Brand brit humoristát és színészt, Katy Perry amerikai énekesnő egykori férjét, akit korábban nemi erőszak és három rendbeli szexuális zaklatás miatt talált bűnösnek az esküdtszék. Az ügyben négy nő volt érintett, a bűncselekmények 2004 és 2009 között történtek - írja a Reuters.

Ménes Márta
2026. 11. 09. 16:14
Tíz és fél év börtönre ítélték a brit komikus-színészt
Russel Brand Fotó: Getty Images/Leon Neal

 

 

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