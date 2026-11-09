Tíz és fél év börtönre ítélték a brit komikus-színészt

Tíz év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte hétfőn a londoni Southwark koronabíróság Russell Brand brit humoristát és színészt, Katy Perry amerikai énekesnő egykori férjét, akit korábban nemi erőszak és három rendbeli szexuális zaklatás miatt talált bűnösnek az esküdtszék. Az ügyben négy nő volt érintett, a bűncselekmények 2004 és 2009 között történtek - írja a Reuters.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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