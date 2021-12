Hamilton behúzta Verstappen előtt, Alonso hét év után a dobogón

Bár a Katari Nagydíj szombati időmérője után még azt hittük, hogy Lewis Hamilton (Mercedes) mögül Max Verstappen (Red Bull) indul a második, Valtteri Bottas (Mercedes) pedig a harmadik rajtpozícióból, a kvalifikáció után bő két órával Verstappent, majd Bottast és a hetedik helyen zárt Carlos Sainzot (Ferrari) is beidézték vasárnapra a sportfelügyelők meghallgatásra. A „vád” velük szemben az volt, hogy a Q3 végén egyikük sem lassított, amikor Pierre Gasly (Alpha Tauri) a célegyenes elején defektet kapott, a belső ívre húzódva kénytelen volt megállni, s ekkor dupla sárga zászlós figyelmeztetés lépett érvénybe, amit később szimpla sárga zászlósra minősítettek. Nos, a vizsgálat arra jutott, hogy Verstappen a dupla sárga zászlós jelzést nem vette figyelembe, Bottas a sima sárga zászlósat, Sainz viszont lassított. A hollandot öt, a finnt három hellyel hátrébb sorolták, a spanyolt nem büntették. A történethez hozzátartozik, hogy csak a célegyenesben lévő bírói állásban lengették a dupla sárga zászlót, a fénypanelek nem figyelmeztettek a veszélyhelyzetre, Verstappen a kormánykijelzőjén nem kapott jelzést a dupla sárgáról, s rádión sem utasították a lassításra. Ám ezek nem számítottak mentő körülményeknek, a pilótáknak reagálniuk kell a sportbírók jelzéseire. Tény, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) következetes volt, a megszokott büntetéseket osztotta ki.

Így Hamilton után Gasly, Fernando Alonso (Alpine), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari), Bottas, Verstappen sorrend alakult ki a rajtrácson. A Red Bull másik pilótája, Sergio Pérez szombaton nem jutott be a Q3-ba, csak a 11. helyről indulhatott a futamon, ez is kellemetlenül érintette az energiaitalos istállót.

A hétszeres világbajnok, címvédő Hamilton – aki a futam előtt 14 pontos hátrányban volt Verstappennl szemben – jól jött el a rajtnál és megtartotta az első helyét. Alonso megelőzte Gaslyt, Verstappen pedig rögtön három hellyel került előrébb, miközben Bottas a 11. pozícióba esett vissza. Verstappen az ötödik körben aztán már a második helyen haladt – mintha nem is kapott volna büntetést. Az 57 körös verseny tizedik körében azonban már öt másodperc volt a hátránya Hamilton mögött; igaz, Alonso tizenkettővel jött mögötte. A 14. körben Verstappen akár a bokszba is hajthatott volna kerékcserére, akkor is a második helyre jöhetett volna vissza. A 18. körben ezt meg is tette, egy körrel később pedig Hamilton is új abroncsokat kapott, s tíz másodperces előnnyel érkezett vissza Verstappen elé.

A 34. körben Bottas már a harmadik helyen haladt, de a mezőnyből egyedüliként még nem járt a bokszban, és erre rá is fázott. Defektet kapott, kicsúszott a sóderágyba, innen evickélt be új gumikért. Ezzel el is szállt az esélye a jó eredményre. A harmadik helyet pedig Pérez vette át, ami a Red Bullnak nagyon jól jött a konstruktőri vb-trófeáért zajló versenyben. Húsz körrel a vége előtt Hamilton nyolc másodperccel vezetett Verstappen előtt, és a két nagy rivális kisvártatva letudta a második kerékcseréjét is. Az 51. körben Bottas kiszállt a versenyből. A harmadik helyet ekkor már Alonso foglalta el, aki megpróbált egy kiállással végigmenni – Pérezzel ellentétben –, s két körrel a vége előtt egy biztonsági autós fázis is a segítségére jött. Hamilton simán megnyerte a Katari Nagydíjat, Verstappen lett a második, de ő kapta meg a leggyorsabb körért járó bónuszpontot, így nyolc pontot megőrzött az előnyéből a vb-pontversenyben. Harmadikként pedig a kétszeres világbajnok Alonsót intették le, aki több mint hét év után állhatott újra a pódiumon.

A 4-10. helyeken még Pérez, Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Sainz, Charles Leclerc (Ferrari), Norris és Sebastian Vettel (Aston Martin) szerzett pontot. A konstruktőrök versenyében pedig a Red Bull öt pontra megközelítette a Mercedest.

A vb-pontversenyek állása húsz futam után (még kettő van hátra):

Versenyzők: 1. Verstappen 351,5 pont; 2. Hamilton 343,5; 3. Bottas 203; 4. Pérez 190; 5. Norris 153.

Csapatok: 1. Mercedes 546,5 pont; 2. Red Bull 541,5; 3. Ferrari 297,5; 4. McLaren 258; 5. Alpine 137.

A világbajnokság két hét múlva a Formula–1 történetének első Szaúdi Nagydíjával folytatódik.

Borítókép: A Katarban győztes Lewis Hamilton hátránya már csak nyolc pont a vb-n (Fotó: MTI/AP/Darko Bandic)