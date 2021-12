Magyar színekben versenyez tovább az oroszok Európa-bajnoka

Januártól hivatalosan is Bánkuti Zsolt, az eddigi megbízott szövetségi kapitány irányítja a magyar birkózásban a szabadfogású válogatottat – jelentette be hétfőn a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ). A hazai szövetség és az előző szakvezető, Dvorák László még az ősszel bontott szerződést egymással. A 2001-es Európa-bajnok Bánkuti így nyilatkozott a kinevezése után:

– A szabadfogásúak Dvorák László munkássága idején nagyon szerencsétlen időszakon mentek keresztül, gondolok a koronavírus-járványra, Tóth Bendegúz sajnálatos halálesetére és a hat válogatott sportoló féléves eltiltására. Ez idő alatt edzőként én is a csapatban dolgoztam, és sokszor leültünk beszélgetni Dvorák Lászlóval az elképzeléseiről. Voltak olyan törekvései, amelyeket elkezdtünk, és folytatni szeretnék, így például a fiatalok beépítését az együttesbe. Persze ez nem egyszerű feladat, generációváltás zajlik nálunk, és nem annyira folyamatos az utánpótláskorúak beépülése, mint a kötöttfogásúaknál. Az idősebbek közül csak az Eb-ezüstérmes Ligeti Dániel maradt, rajta kívül csak huszonéves versenyzőink vannak. Tíz évig irányítottam a kadetválogatottat, két esztendőn át a juniorokat, most harmadik éve foglalkozom a felnőttekkel. Mint minden edző, én is arra vágytam, hogy egyszer a legmagasabb szinten dolgozhassak. Szép, ugyanakkor tényleg nehéz feladat elé nézünk, de állok elébe.

Szintén a szabadfogáshoz kapcsolódó hír, hogy Bacsa Péter, az MBSZ ügyvezető alelnöke bejelentette, újabb orosz, egészen pontosan északoszét származású honosított sportoló képviseli majd a magyar színeket, mégpedig a 97 kilogrammosok között 2018-ban Európa-bajnok Vlagyiszlav Bajcajev. A 31 esztendős kiválóság 2019-ben megnyerte az orosz bajnokságot is, de összességében kevesebb lehetőséget kapott a kategória állócsillaga, a kétszeres olimpiai, ötszörös világ- és négyszeres Európa-bajnok Abdulrasid Szadulajev mögött.

– Szabadfogásban egyre erősebb a nemzetközi mezőny, és erre muszáj reagálnunk, mivel a magyarok egyelőre képtelenek tartani a lépést az élvonallal. Eredményeket kell elérnünk, és erre jelenleg csak így van esélyünk. Mi sem értünk egyet a honosítási hullámmal, de ennél jobb átmeneti megoldást nem eszközölhetünk. Reméljük, hogy a 2028-as Los Angeles-i olimpia miatt nem kell hasonló módon eljárnunk, és beérnek a fiataljaink – mondta Bacsa Péter.

Bánkuti Zsolt így immár négy honosított sportolóval számolhat, Halidov Gamzatgadzsival (61 kg), a vb-bronzérmes, olimpiai ötödik Muszukajev Iszmaillal (65 kg), Kuramagomedov Muraddal (74 kg) és Bajcajevvel.

– A srácok elsőre nem örültek Muszukajevék érkezésének, de sokat beszélgettünk velük, megértették, miért van erre szükség, és elfogadták. Bajcajev ezen a héten érkezik hozzánk Tatára, ott megismerkedhetünk vele, és felmérjük, milyen állapotban van. Bízom benne, hogy könnyen beilleszkedik a csapatba. Ligeti Dani például nagyon boldog, hiszen minőségi edzőpartnere lesz, reméljük, hogy a lehető legtöbb időt tölti nálunk, és az is elképzelhető, hogy a felkészülés jegyében Dani utazik hozzá, Oroszországba.