Simon Petrának a római jog sem okoz gondot, de az előző idényből ezt nagyon sajnálja

Kedd délután a Puma sportszergyártó cég sajtóeseményén a cipőmárka legújabb típusát mutatta be, amelyet a magyar kézilabda négy megkerülhetetlen alakja, Klujber Katrin, Simon Petra , Fazekas Gergő és Imre Bence is használni fog a jövőben. Az esemény után az FTC-Rail Cargo Hungaria 20 éves irányítójával, az európai (EHF) és a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnél (IHF) is 2024 legjobb fiatal kézilabdázójának választott Simon Petrával beszélgettünk.

Simon Petra (jobbra) már elkezdte a felkészülést a következő, ferencvárosi idényére Fotó: Kis Marko/Absolute Teamsport

Simon Petra a jogi karon is remekel

– Volt másfél-két hét, amikor kipihentük az előző idény fáradalmait, a tengernél nyaraltunk, úsztunk. A vizsgaidőszak végén már egy-egy könyvet is elővettem, szóval ez az időszak nagyon jól telt. Most viszont már gőzerővel nyomjuk az egyéni felkészülést, de persze még van esélyünk közben pihenni is – felelte lapunknak Simon Petra, amikor arról kérdeztük, hogyan telik a nyara. Hozzátette, a felkészülést párjával, Biben Barnabással, a másodosztályú Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgójával együtt végzi.

Simon ezután boldogan mesélte, hogy az ELTE jogi karán a hallgatók legnagyobb mumustárgyát, a római jogot is abszolválta, ráadásul elsőre.

Nagyon hamar felvettem a tárgyra a vizsgaidőpontot, előtte pedig egy hónapon keresztül mindennap tanultam rá.

Ezt sajnálja a legjobban az előző idényből

Már januárban eldőlt, hogy a Ferencváros női kézilabdacsapatának dán vezetőedzője, Allan Heine az elért eredményektől függetlenül a szezon végén távozik a zöld-fehérektől. Sokáig úgy nézett ki, hogy szépre sikeredik a búcsú, hiszen a Fradi megnyerte a Magyar Kupát, de az utolsó hetekben nagyon nem jött ki a lépés: vereség Győrben, oda a bajnoki cím, vereség hazai pályán az Odense ellen, oda a BL budapesti négyes döntője. Simon Petra sem rejtette véka alá csalódottságát.

– Egyértelműen maradt bennünk hiányérzet, nem így akartunk elbúcsúzni az edzőnktől. Be akartunk kerülni a BL Final Fourba, illetve ott volt a Győr elleni bajnoki, amit, ha megnyerünk, akkor bajnokok vagyunk, de egyik sem sikerült.

Visszagondolva, volt pár olyan meccsünk, amikor döntő pillanatban nem hoztunk jó döntéseket vagy nem tudtuk megfordítani a párharcot. Ugyanakkor reménykedem, hogy a következő évben fordulni fog a kocka, és tudatosabbak leszünk e téren is. Nagyon bizakodó vagyok a jövővel kapcsolatban

– tette hozzá a 20 esztendős irányító.

Simon Petra is a Puma cipőben játszik Fotó: Puma

Simonnak viszont rendkívül sikeres éve volt, 2024-ben az EHF és az IHF is a legjobb fiatal kézilabdázónak választotta. De minek köszönhette mindezt?

– Úgy gondolom, hogy két éve rengeteg játéklehetőséget kaptam, ezáltal nagyon sokat fejlődtem, és így mehettem el a párizsi olimpiára, ami életem első ilyen tornája volt.

És hát ki ne emlékezne a brazilok elleni csoportmeccs utolsó másodperceire: 24-24, magyar időkérés, Simon passzol Papp Nikolettnek, aki visszateszi, Simon balra néz, majd a labdával betör és a bal felsőbe vágja a labdát, 25-24!

Ezt követően a Fradival elkezdtem az idényt, amely számomra rengeteg megpróbáltatással indult. Itt arra gondolok, hogy volt például zsinórban több meccsem, amikor nulla percet kaptam, vagy ha be is álltam a BL-ben, akkor az maximum három-négy percet jelentett.

Ez teljesen új szituáció volt nekem, sem gyerekkoromban, sem az utánpótlásban nem tapasztaltam ilyet. De ekkor sem törtem össze, igyekeztem ennek is a jó oldalát megfogni – mondta Simon Petra.

A sorsfordító Európa-bajnokság

Ami jobban nem is sikerülhetett volna, hiszen jött 2024 vége és a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság, ahol a válogatott a franciák legyőzésével 12 év után ismét érmet szerzett a kontinenstornán.

Nagyon jókor jött ez az Európa-bajnokság, Vovától (Golovin Vlagyimir, a női válogatott szövetségi kapitánya) rengeteg bizalmat kaptam, ezt pedig szerintem meg is tudtam hálálni. Rengeteget voltam a pályán, kivettem a részemet ebből a bronzéremből.

A magyar női kézilabda-válogatott a franciák legyőzésével a harmadik helyen zárt az Európa-bajnokságon Fotó: MTI/Tóth Zsombor

Simon az Eb után csak egy BL-meccsen nem talált be, ez a szám ősszel öt volt, ugyanakkor a helyzetét az sem könnyítette, hogy a posztján ott volt még az idény végén visszavonult Andrea Lekics, illetve az orosz kiválóság, Darja Dmitrijeva. Ez viszont a következő idényre változni fog, hiszen csak ketten lesznek Dmitrijevával – Lekics visszavonult –, s a kispadon is új szakember lesz Jesper Jensen személyében.