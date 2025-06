Az FTC meglepő bejelentést tett – így alakult át a női kézilabdacsapat kerete

Véglegesnek tekinthető a keret. Erre enged következtetni legalábbis az, hogy az FTC Kézilabda Szakosztályának hivatalos Facebook-oldala szerdán egy képpel jelentette be a 2025/2026-os idény csapatát, amely több érdekességet is tartogat.

Íme, az FTC 2025/2026-os kerete Forrás: Facebook/FTC

Budapesten kap második esélyt a másodedző

A legszembetűnőbb változás persze nem újdonság, a klub már januárban bejelentette, hogy a korábbi vezetőedző, Allan Heine helyét a nyártól a dán szakember, Jesper Jensen veszi át. Jensennel új másodedző is érkezik, méghozzá Kristian Danielsen, aki ismerős lehet a szurkolóknak: a szintén Dániából származó 36 éves edző legutóbb az FTC nagy riválisánál, a Győri Audi ETO KC-nál dolgozott Ulrik Kirkely segítőjeként. A páros 2023 nyarán érkezett meg a tavaly és idén is BL-győzelemig jutó győri együtteshez, ám a gyengébb eredmények miatt 2024 márciusában menesztették Kirkely edzőt, és vele együtt Danielsent is. Utóbbi számára most itt a második esély Magyarországon.