FTC: fontos változások a női kézilabdacsapat keretében + videó

Csütörtök délután két, női kézilabdával kapcsolatos hír jelent meg az FTC hivatalos honlapján, a Fradi.hu-n. Előbb a 35 éves balátlövő, Szöllősi-Zácsik Szandra távozásáról adott hírt a klubhonlap, majd az is hivatalossá vált, hogy a nyáron befejezi a játékot a csapatkapitány, a 37 esztendős szerb irányító, Andrea Lekics.

Andrea Lekics 2022-ben igazolt a Fradihoz, azóta a csapat erősségévé nőtte ki magát (Fotó: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség)

Szöllősi-Zácsik Szandra közel húsz éve játszott először a Fradi mezében

Szöllősi-Zácsik nem először igazol el az FTC-től. A révkomáromi születésű kézilabdázó 19 évvel ezelőtt, 2006-ban került a klubhoz, ám három évvel később Szlovéniába távozott. A Krim Mercator Ljubljanánál tett féléves kitérő után Zácsik visszatért a Fradihoz. Második ferencvárosi időszaka 2017-ig tartott, mindkétszer tagja volt a KEK-győztes csapatnak, majd 2014-ben lánya születése miatt ideiglenesen felhagyott a kézilabdával. A 2016-os vállműtétje miatt Szöllősi-Zácsik több hónapot kihagyott, felépülése után játszott Budaörsön és az MTK-ban is, majd második gyermeke megszületése után visszaverekedte magát a válogatottba, 2021-ben pedig harmadszor is a Ferencváros játékosa lett. Azóta többször is súlyos sérülés hátráltatta, de amikor játszott, fontos tagja volt a csapatnak.

Szöllősi-Zácsik Szandra (90) sok nagy meccset megélt a Ferencváros játékosaként (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI)

Szöllősi-Zácsik Szandra a három periódusban összesen tizennégy éven át erősítette a Ferencvárost, amellyel kétszeres bajnoknak, négyszeres Magyar Kupa-győztesnek, kétszeres KEK-győztesnek és Bajnokok Ligája-ezüstérmesnek vallhatja magát – olvasható a Fradi.hu hírében.

Lekics hamar a csapat egyik vezére lett

A Bajnokok Ligája Odense elleni negyeddöntőjének első, szombati mérkőzésére készülő FTC ezt követően azt is bejelentette, hogy Andrea Lekics a nyáron befejezi aktív pályafutását.

A 37 éves szerb irányító – akit 2013-ban a világ legjobbjának is megválasztottak – 2022 nyarán igazolt a Ferencvároshoz, ahol rögtön vezéregyénisége lett annak a csapatnak, amely a 2022/2023-as szezon végén története során először bejutott a BL négyes döntőjébe és ezüstérmet nyert.

Lekics az előző idényben játékával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az FTC bajnok és kupagyőztes lett, a Magyar Kupa idei fináléja után pedig már csapatkapitányként emelhette a magasba az újabb MK-serleget.

A Ferencvároshoz ezen a nyáron új vezetőedző érkezik Jesper Jensen személyében, mellette csatlakozik a játékoskerethez Mette Tranborg és Vilde Ingstad. Szöllősi-Zácsik és Lekics mellett Valerija Maszlova is elhagyja a klubot.