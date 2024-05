Női kézilabdában 2021 után újra: bajnok a Fradi!

A hazai sportéletben kevésbé jártas érdeklődőnek elsőre talán nehéz lett volna eldönteni, hogy ki is van otthon a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban. A 2019-ben átadott Fáy utcai létesítmény egyik oldallelátóját teljes egészében a Ferencváros, a másikat pedig a házigazda Vasas szurkolói foglalták el – ráadásul a hazaiak voltak néhány fővel kevesebben. A vendégtáborban már a játékosok kivonulásakor magasba emelkedett egy „Bajnokcsapat” feliratú sál.

Egy győzelemre a bajnoki címtől

Szó se róla, az FTC több mint kedvező helyzetből várhatta az utolsó előtti játéknapra kiírt mérkőzést. A bajnoki előtt két ponttal vezetett a Fradi az előző két kiírást megnyerő Győri Audi ETO KC előtt, amely szerdán Debrecenben vendégszerepelt. A női ligában nem rendeznek külön döntőt, mint a férfiaknál, pontegyenlőség esetén pedig az egymás elleni mérkőzések összesített eredménye rangsorol. Ebben a Ferencváros jobb legnagyobb riválisánál, melyet Budapesten 28-22-re legyőzött, és bár nemrég 32-30-ra kikapott a győriek vendégeként, az összesítés neki kedvez, így előzetesen tudható volt, hogy amennyiben a szerdai kör után is megőrzi kétpontos vezetését, akár ki is kaphat a zárófordulóban, az ETO akkor is legfeljebb csak utolérheti, de meg nem előzheti.

Így hát a bajnoki versenyfutás szempontjából minden figyelem a Fáy utcára irányult, ahol Márton Gréta góljával a 37. másodpercben megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A 7. minutumban már 7-3-ra vezettek a vendégek, kétséget sem hagyva afelől: szerdán bajnoki címet ünnepelhet a vendégtábor.

Klujber Katrin ezúttal is gólokkal vette ki a részét az FTC sikeréből. Fotó: Török Attila

Persze, a bajnokit még le kellett játszani, ferencvárosi szempontból pedig meg is kellett nyerni. Az első negyedórában tartotta 2-3 gólos előnyét a Fradi, ám a 17. percben egyenlített, majd eggyel később a vezetésért támadott a Vasas. Domonkos Dalma nem tudott élni az eséllyel, két gyors góllal pedig újra ellépett az FTC, ám innen is visszajöttek a hazaiak, akik a 23. percben, 14-13-nál átvették a vezetést. Ha a vártnál nehezebben mentek is a dolgok, de félidőben 18-16-ra elhúztak a vendégek.

Kijött a különbség

A második játékrész első perceiben gond nélkül növelte tovább a különbséget az FTC, a 41. percben 26-20-ra vezetett a vendéggárda. A Győr is jól állt a Debrecen otthonában, de ennek nem volt jelentősége. Mindkét tábor becsülettel végigdalolta azért a folytatást, ám a létszámfölény, és a várható eredmény okán a vendégek voltak hangosabbak. A 49. percben, 33-23-nál számolhatott először tízet ellenfelére a Ferencváros – a térfélcsere után kijött a két csapat közötti különbség. Hiába 15-szörös bajnokcsapat, ez a Vasas napjainkban már nem az, amely a hetvenes-nyolcvanas években sorra nyerte az aranyérmeket. A vége 41-30 lett, amint arra számítani lehetett, eldőlt a bajnokság, 14. alkalommal lett bajnok az idén a Magyar Kupát is megnyerő FTC, amely az új évezredben 2002, 2007, 2015 és 2021 után tudta újra elhódítani a serleget.