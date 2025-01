Bejelentette új edzőjét a Ferencváros

A múlt szerdán mi is megírtuk, hogy nem hosszabbította meg nyáron lejáró szerződését, vagyis a szezon végén távozik az FTC női kézilabdacsapatának vezetőedzője, Allan Heine. A dán szakember utódját kedden nevezte meg a Ferencváros, amely hivatalos honlapján jelentette be, hogy az Esbjerggel bajnok és BL-bronzérmes, Dániával pedig olimpiai és vb-harmadik, valamint Eb-ezüstérmes Jesper Jensen lesz az együttes új trénere.

Heine már az Eb előtt jelezte szándékát

A Fradihoz eredetileg másodedzőként érkezett a 2023/2024-es idény kezdetén Allan Heine, az akkori vezetőedző, Martin Albertsen azonban a gyenge eredmények miatt alig néhány hét után, 2023 októberében távozott. Az együttes vezetését ekkor vette át Heine, aki bajnoki címre és Magyar Kupa-győzelemre vezette a zöld-fehéreket 2024 tavaszán. A folytatás is jól alakult, az FTC a nagy rivális Győri Audi ETO KC január 4-i legyőzését követően vezeti a bajnokságot, emellett a Bajnokok Ligájában is remekül teljesít, Heine azonban családi okokra hivatkozva nem szeretné folytatni a budapesti munkát. A Fradi.hu-n azt írták, hogy döntéséről már a decemberi Európa-bajnokság előtt tájékoztatta az FTC vezetését.

Allan Heine tavaly bajnokságot és Magyar Kupát nyert a Ferencvárossal (Fotó: Flajsz Péter)

Sikerek az Esbjerggel és a válogatottal is

Allan Heine pozícióját az idén nyártól a játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája-bronzérmes, szövetségi kapitányként pedig ötéves ténykedése alatt minden világversenyén érmet szerző Jesper Jensen veszi át.

A 47 éves szakember játékosként két klubban szerepelt, huszonkét esztendős koráig az Esbjergben, majd tizennégy éven át a Skjernben, közben pedig 120 alkalommal lépett pályára a dán válogatottban, amellyel 2007-ben világbajnoki bronzérmes, egy évvel később pedig Európa-bajnok lett. Aktív pályafutása befejezése után két évvel, 2013-ban vállalt először edzői munkát, a Vejen női együttesét irányította, majd 2014 és 2016 között az Aalborg férficsapatának volt a vezetőedzője. Nyolc éve, 2017-ben fogadta el a Team Esbjerg ajánlatát, és egészen 2024 nyaráig irányította az utóbbi évek egyik legeredményesebb női klubját.

Jensen az Esbjerggel négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes lett, a Bajnokok Ligájában az utóbbi három négyes döntőbe egyaránt bejutott, ott kétszer negyedikként, tavaly pedig harmadikként zárt. A tréner 2020 márciusa óta a klubcsapatánál ellátott munkája mellett párhuzamosan vezette a dán válogatottat is, amellyel olimpiai bronz, két világbajnoki bronz és két Európa-bajnoki ezüstérem a mérlege. A nemzeti csapattal 2026 nyaráig volt érvényes a szerződése, ám azt felbontotta, ugyanis 2025 nyarától kizárólag klubcsapatára, a Ferencvárosra szeretne koncentrálni.

Jensen a dán válogatottat irányította a tavaly év végi, részben magyar rendezésű kontinenstornán (Fotó: AFP)

Sok jó élménye van a klubbal és a szurkolókkal kapcsolatban

Valójában évek óta megvolt az az érzésem, hogy ha egyszer Dánián kívül vállalok munkát, akkor az FTC és Budapest nagyszerű hely lehet erre, úgyhogy izgatott voltam a megkeresés hallatán

– idézte a klubhonlap Jesper Jensen szavait. – Sokszor mérkőztem a Ferencváros ellen, ezért nagyon sok jól élményem van a klubbal, a szurkolókkal kapcsolatban, említhetem akár az érdi összecsapásokat, vagy épp a Final4-elődöntőt, ahol kikaptunk, de lenyűgöző volt a hangulat. Megtisztelő, amikor a hazád szövetségi kapitányaként dolgozhatsz, ezért is volt nehéz meghozni a döntést, de tudtam, hogy szeretnék újra klubcsapatot irányítani, és amikor a Fradi hívott, felgyorsultak az események. Várom már, hogy csatlakozzam a klubhoz, a Fradi brandjéhez, szeretnék különlegeset alkotni, tudom, hogy mi a csapat célja, és ez számomra is nagyon motiváló. Fantasztikus múltja van a Ferencvárosnak, egy ilyen klubnál mindig van nyomás, és szerintem ezt tudja is mindenki, aki ide igazol. Várom ezt a nyomást és a munkát azokkal a játékosokkal, akik elég bátrak ahhoz, hogy a Fradiban kézilabdázzanak!