Klujber új posztriválist kapott, vele vajon hogy fog kijönni?

Egymást után érik a szurkolókat a Ferencváros női kézilabdacsapatával kapcsolatos átigazolási hírek, melyekbe akarva-akaratlanul is bekerült a zöld-fehérek klasszis jobbátlövője, Klujber Katrin. Pár napja derült ki ugyanis, hogy mindössze egy év után távozik a Fraditól Valerija Maszlova.

Az orosz átlövő távozásában sokak szerint jelentős szerepet játszott, hogy nagyon finoman szólva nem járt össze vacsorázni az FTC egyik legjobbjával, Klujber Katrinnal, ráadásul kettejük rivalizálása az öltözői hangulatnak sem tett túl jót.

Maszlova távozása miatt egyébként a szurkolók nem ejtenek krokodilkönnyeket, ugyanis a magyar bajnokságban húsz meccsen eddig hetvennyolc gólt szerzett, és a Bajnokok Ligájában sem tudott húzóemberré válni a zöld-fehéreknél, tizenhárom összecsapáson huszonkétszer talált be.

Klujber Katrinnak Maszlova után a dán Tranborg lesz a posztriválisa. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Klubszinten és a válogatottban is világklasszis játékra képes

Mindenesetre Klujber nem marad egyedül a posztján, ráadásul Maszlovánál jóval eredményesebb riválist, a dán olimpiai és világbajnoki bronz-, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes jobbátlövőt, Mette Tranborgot kapta meg nyártól a nyakába. A huszonkilenc éves, 196 centi magas dán jobbátlövő nem akárki a szakmában, mostanáig csupán három klubcsapatban szerepelt: 2017-ig szülővárosa, az Aarhus együttesét erősítette, majd három éven át játszott az Odensében, mielőtt 2020-ban az Esbjerghez szerződött.

Utóbbival kétszer lett dán bajnok, a nemzetközi porondon pedig háromszor bejutott a Bajnokok Ligája Final Fourba,

amire most is megvan minden esélye, sőt akár a leendő csapatával is összecsaphat május végén az MVM Dome-ban. A dán válogatott tagjaként az elmúlt években rendre ott volt a világversenyek végelszámolásánál, a 2021-es világbajnokságot harmadikként, a 2022-es és 2024-es Európa-bajnokságot ezüstérmesként, a 2024-es olimpiát pedig bronzérmesként zárta.

– Korábban még nem játszottam külföldön, de rég szerettem volna kipróbálni magam Dánián kívül is. Többször is játszottam a Fradi ellen, és minden alkalommal elképesztő volt a hangulat az arénában, illetve mindig is jó érzéseim voltak a klubbal kapcsolatban, ezért nagyon boldog vagyok, hogy a következő szezontól csatlakozhatok a Ferencvároshoz.

Szeretnék a bajnokságban és a Bajnokok Ligájában is az első helyen végezni,

de persze ehhez sok munka vár ránk – beszélt a Fradi-médiának az érzéseiről Mette Tranborg.

Már magyarul üdvözölte a szurkolókat

Szintén a Ferencvárost erősíti majd a következő idénytől a norvég olimpiai, világ- és Európa-bajnok beálló, Vilde Ingstad. A 31 éves világklasszis hét évet játszott a dán Ebsjergben, mellyel háromszor nyerte meg a dán bajnokságot, bejutott az EHF-kupa döntőjébe, valamint kétszer a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe. Innen a BL-trófeára törő CMS Bukaresthez igazolt, ám még a Final Four sem jött össze a román csapattal.

A válogatottal mindent megnyert már, a 2024-es olimpiáról is aranyéremmel térhetett haza.

Ám Párizsban – ahol tizenhárom gólt szerzett öt csoportmérkőzésen – súlyos sérülést szenvedett, amiből azóta is lábadozik.

– Rendkívül ambiciózus és izgalmas projekt épül a Ferencvárosnál, számos jó játékos alkotja a keretet, úgyhogy már alig várom, hogy csatlakozhassak a csapathoz, hogy elkezdjük együtt a közös munkát.

A cél nem lehet más, mint hogy a csapattal harcoljak minden lehetséges trófeáért.

– A felépülésem nagyon jól halad, egyre többet kézilabdázhatok, szóval ez már sokkal jobb időszak, mint az ezt megelőző volt. Persze keményen kell dolgoznom, de mindent megteszek, hogy a lehető leghamarabb visszatérhessek a pályára – mondta Vilde Ingstad, aki az FTC Kézilabda Instagram-oldalon található videóban magyarul is szólt a szurkolókhoz: „Hamarosan találkozunk!"

Jesper Jensen leendő csapatát, a Fradit két világsztárral erősítették meg. Fotó: AFP

Jensen nagy nyereségnek tartja a két érkezőt

Nemcsak játékosok, hanem új edző is érkezik a Fradihoz a nyáron, mégpedig a jelenleg még dán szövetségi kapitányként dolgozó Jesper Jensen személyében. A szakember máris elmondta, hogy Tranborgra inkább a védekezésben számítana, ahol a dán a világ egyik legjobbjának számít.

– A Fradi kerete jelenleg is nagyon erős, de úgy gondolom, hogy Vilde és Mette átigazolása még tovább emeli a szintet, hiszen

mindketten klasszisok a maguk posztján. Vilde a világ egy legjobb beállója, Mette pedig védekezésben tartozik a legjobbak közé.

– Hiszem, hogy mindketten jól illeszkednek majd a csapatba – jelentette ki Jesper Jensen.