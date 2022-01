A Fehérvár után a Ferencváros külföldi edzőtáborát is lefújták

Hétfőn délelőtt Marbellára utazna a Ferencváros, ahol tíz napon át készülne a bajnokcsapat. Sztanyiszlav Csercseszov külön kérése volt, hogy a hideg téli hetekben mindenképpen utazzanak edzőtáborba a csapattal, amellett, hogy remek pályákon gyakorolhattak volna a labdarúgók, az összecsiszolódást is elősegítették volna a marbellai napok.

A Nemzeti Sport azonban arról számolt be, a koronavírus-fertőzések miatt immár biztosan itthon marad a Ferencváros, több futballista – többek között Myrto Uzuni, Franck Boli, Stepjan Loncar és Muhamed Besic is pozitív teszteredményt produkált –, és a szakmai stáb tagjai közül is többen kidőltek. Így nem lenne értelme utazni, a klub elöljárói pedig meghozták a végső döntést, törölték az edzőtáborozást. Marbellán három edzőmérkőzést játszottak volna, az ellenfeleket is értesítették, hogy kénytelenek lemondani az összecsapásokat. A tervek szerint három felkészülési mérkőzés szerepelt volna a programban, a svájci St. Gallen és Lugano, valamint a kolozsvári CFR lett volna az ellenfél.

A csapat hétfőtől továbbra is a Népligetben készül tovább, Sztanyiszlav Csercseszov így finoman fogalmazva is nehéz körülmények között kezdhette meg a munkát a Fradinál, míg három alapember – Aissa Laidouni, Samy Mmaee és Ryan Mmaee – a vasárnap rajtoló Afrika Kupán vesz részt, a betegség miatt hosszabb-rövidebb időre kidőlő többi futballistára sem számíthat a felkészülési időszak ezen fontos szakaszában.

Csütörtökön hasonló okok miatt a Fehérvár is lemondta a marbellai edzőtáborozást.

Borítókép: Franck Boli (balra) is megfertőződött a koronavírussal (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)