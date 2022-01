A harmincöt éves kapussal nem tudott mit kezdeni az Eb meglepetéscsapata

Hugo Descat góljaival indult a meccs, Nicola Karabatic középen, hármas védőként őrizte Kay Smitst, a „magyarcsoportban”, egyebek mellett ellenünk is parádézó holland átlövőt. Ő nem is jutott sok levegőhöz a kezdeti percekben, 5-0-s rohammal indított az olimpiai bajnok.

Szűk hat perc kellett az első holland gólhoz. És további három a további kettőhöz, mindezt időkérés nélkül hozta a holland válogatott. 6-3-ra kapaszkodott fel az Eb egyik meglepetéscsapata.

Kay Smits is hozzászólt a meccshez, de nem róla szólt a meccs. A francia védők, Nicola Karabaticcsal és Ludovic Fabregasszal az élen féken tartották a nehéz tüzért.

A jelentős előnye birtokában elkezdtek hibázgatni a franciák támadásban, és valamelyest fellazult a védekezésük is. 10-5-ről így lett 10-8, sőt Bart Ravensbergen kapus egész pályás góljával már ott loholtak a franciák nyakán. Amikor nagyon kellett, az olimpiai bajnok tudott egyet emelni a játéka színvonalán, megint megugrott három góllal. Majd megint Steins vezényelte a holland feltámadást, 12-11-nél kért időt Guillaume Gille, a gallok szövetségi kapitánya. A támadásba hiba csúszott, a labdaszerzést követően Steins egyenlített ki. A félidő hajráját, többek között egy Gerard-védésnek köszönhetően a franciák bírták jobban. Hiába egyenlített ki Hollandia, a vezetést nem tudta megszerezni. 15-12-es francia előnnyel mentek szünetre a csapatok.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Keményen bekezdett az olimpiai bajnok a második félidő elején, 4-0-s rohammal indított, és ezzel el is döntötte a meccset. Állandósult a meggyőző francia fölény, Vincent Gerard is elkapta a fonalat a kapuban. Már nyolc góllal is vezettek a franciák szűk negyedórával a vége előtt, és Gille arra is ügyelt, hogy tűzben tartsa a fiatalokat. A Barcelona átlövője, Dika Mem helyett érkezett Melvyn Richardson, a nagy Richardson, Jackson fia. Kinyílt az olló, a francia B csapat a hajrára már tízgólos különbséget alakított ki, ez is lett a vége: 34-24.

A II-es csoport rangadóján az Európa-bajnok spanyol válogatott csak az első félidőben szenvedett a viharvert németek ellen, végül simán 29-23-ra győzött.

Férfikézilabda Európa-bajnokság, középdöntő, I-es csoport: Franciaország–Hollandia 34-24 (15-12). II-es csoport: Spanyolország–Németország 29-23 (14-12).

Borítókép: A magyarok ellen fickándozó Smits nem tudott érvényesülni a francia védők között (Fotó: MTI/Kovács Attila)