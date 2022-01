Egyik olimpiai bajnokunk lemaradt a pekingi téli ötkarikás játékokról

A pekingi kvalifikációban férfiválogatottunk hozta a „kötelezőt”: a világkupa-sorozatban váltónk 5000 méteren könnyedén megszerezte a kvótát, biztosította a helyét a legjobb nyolc csapat között, az egyéni számokban pedig Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry (aki Phjongcshangban 1000 méteren amerikai színekben ezüstérmes volt) egyaránt kiharcolta az olimpiai indulást 500, 1000 és 1500 méteren is. A négy világkupa (Peking, Nagoya, Debrecen, Dordrecht) eredményeiből minden esetben a legjobb hármat vették figyelembe. Váltónk a kanadaiak és a dél-koreaiak mögött harmadikként zárt a pontversenyben. Egyéniben 500 méteren Liu Shaolin végzett az élen, Liu Shaoang a 4., Krueger a 9. lett. 1000 méteren Krueger az 5., Liu Shaoang a 6., Liu Shaolin a 8. helyen végzett. 1500 méteren Liu Shaolin a 7., Liu Shaoang a 14., Krueger a 17. helyen zárt.

A váltónkban Liu Shaolin, Liu Shaoang és Krueger helye megkérdőjelezhetetlen volt, az viszont komoly fejtörést okozott a szakvezetésnek, hogy ki legyen mellettük a negyedik versenyzőnk. Négy éve Phjongcshangban a Liu fivérek mellett Knoch Viktor és Burján Csaba alkotta a váltónkat, de Knoch visszavonult, Burján pedig nem teljesített jól a hazai válogatón. A távol-keleti világkupákon három fiatal, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és Jászapáti Péter kapott lehetőséget a bizonyításra, de leginkább Nógrádi. Debrecenben a negyeddöntőben a rutinosabb Varnyú Alex, Dordrechtben pedig Burján korcsolyázott Liuék és Krueger mellett, s mindkét futamot megnyerte a váltónk. Ám a szakvezetés alapvetően továbbra is Nógrádi mellett tette le a voksát.

Így nem lett meglepetés, hogy Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Krueger John-Henry mellett a csütörtöki csapathirdetéskor Nógrádi Bence neve is elhangzott a pekingi utazók között, s még Varnyú Alex is mehet a kínai fővárosba. Az itthon készülő tartalék Tiborcz Dániel, vagyis az olimpiai bajnok Burján Csaba lemaradt az ötkarikás játékokról.

A phjongcshangi olimpián negyedik helyen zárt női váltónkból Heidum Bernadett és Keszler Andrea visszavonult, Jászapáti Petra, Bácskai Sára Luca és Kónya Zsófia mellett Sziliczei-Német Rebeka került előtérbe, de a váltónk 3000 méteren nem szerezte meg a kvótát, csak 11. lett – s itt is a nyolcba kellett volna kerülni.

Egyéniben két kvótát szereztünk, s az egyértelmű volt, hogy Jászapáti Petra – aki mindhárom távon kiharcolta az indulást – utazik Pekingbe. A csütörtöki bejelentés szerint Kónya Zsófia lesz a másik indulónk, Sziliczei-Német Rebeka pedig tartalékként megy Pekingbe. Utóbbi sérülés vagy betegség esetén ugorhat be, a kínai fővárosban a szigorú Covid-szabályok miatt azonban nem készülhet és lakhat a többiekkel. A női világkupában Jászapáti 500 és 1000 méteren is 17. lett, 1500-on 20., de Kónya is mindhárom távon indulhat az olimpián.

Az olimpián most először rendezik meg a vegyes váltók versenyét, mégpedig 2000 méteren (itt értelemszerűen két férfi és két nő alkotja a váltót), s Magyarország a világkuparangsor harmadik helyéről jutott ki az olimpiára – ebben a számban tizenkét váltó lép a jégre Pekingben.

– Sajnos a női váltó nem jutott ki Pekingbe, ennek sok oka volt – mondta el Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere. – A két szabad férfihelyre sokan pályáztak, és nagyon nehéz volt dönteni. Nem ez a kedvenc pillanatom az edzői pályafutásomban, de dönteni kellett. Mint mindig, én most is tartózkodom az elvárások megfogalmazásától. Az olimpia olyan speciális verseny, hogy nincs főpróbája, ott és akkor kell lefutni. Fejben dől el, minden egyéni számban körülbelül 15-en esélyesek. Nekem az a feladatom, hogy a versenyzők mentálisan és fizikálisan a topon legyenek.

Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnöke elmondta, hogy 10-15 olimpiai pont megszerzését remélik, ugyanakkor a sportág jellegéből fakadóan nagy a bizonytalanság, a koronavírus-járvány miatt pedig most ez fokozottan érvényes.

– A rövid pályás gyorskorcsolya az egyetlen éremesélyes sportágunk a téli olimpián. Ez a 10-15 pont akár 20 is lehet. Ami realitás: nagyon jó csapatunk van, a legjobbak közé tartozunk – fogalmazott Kósa Lajos.

A négy kvalifikációs világkupa-állomáson versenyzőnk tizenkét érmet nyertek, ez is alátámasztja, hogy az olimpián is sok éremesélyünk lesz, amiben az aranyesély is benne van.

Borítókép: Az olimpiára utazók és a tartalékok (Forrás: Facebook/Hunskate)