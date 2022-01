Jöhet a vénaszkenner a magyar válogatott mérkőzéseire is

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke, Csányi Sándor az M4 Sportnak adott hosszabb interjút az NB I tavaszi szezonjának felvezetéseként. A sportvezető útravalóként éles kritikát fogalmazott meg az élvonalbeli klubokkal szemben.

– Szakemberek azt mutatták ki, hogy nem a tizenkét csapatos bajnokság a gátja a fiatalok beépítésének, hanem az edzők, a sportigazgatók, a tulajdonosok gondolkodása. Azt gondolom, nem igazán jó a klubok vezetési struktúrája jelenleg, mert van tulajdonos, van edző, néhány esetben van jobban vagy kevésbé felkészült sportigazgató közöttük, de összességében az edzők az adott bajnokságot, az adott meccset akarják túlélni, nem a hosszú távú építkezést folytatni. A klubok többségénél, hozzá kell tenni. Mert van, amelyik csapatra mindez nem igaz.

Ennek ellenére az NB I tizenhat csapatosra bővítése továbbra is napirenden van, de ez korai lett volna Csányi szerint. Az NB II viszont a jelenlegi húsz helyett 2024-ben már csak tizenhat csapattal indul el.

– Érzelmileg hozzám a tizenhat csapatos NB I és NB II közelebb áll, de a szakemberek meggyőztek arról, hogy az élvonal bővítésére két-három év múlva kerülhet sor. Javult a bajnokság színvonala, sok a valódi tétmérkőzés. Jelenleg a fiatalok beépítésének követelményét figyelembe véve az akadémiák nem tudnának tizenhat csapatot minőségi játékosokkal feltölteni.

Többször problémát okozott a bajnokságban, hogy pro licenccel nem rendelkező edző kapott megbízást, jelenleg a Kisvárdát megfelelő papír hiányában irányítja Erős Gábor, a képesítést Révész Attila adja az egyesületnél.

– A jelenlegi szabály lehetővé teszi, hogy a sportigazgató pro licence kiváltsa az edző képesítésének hiányát, de ez nem jó gyakorlat. Ha lecseng a Covid, akkor ez ellen lesz szabályozás, a rendszert kijátszó csapat pénzbüntetést fog kapni –mondta Csányi, aki hangsúlyozta, hogy a jelentős labdarúgómúlttal rendelkező edzőjelölteknek lehetőségük nyílik a gyorsított előrehaladásra a licencek sorában.

A magyar válogatottról is kérdezték az MLSZ-elnököt. A nemzeti csapat márciusban Szerbia és Észak-Írország ellen játszik, majd a Nemzetek Ligájában hat meccsen lép pályára idén, Anglia, Olaszország és Németország ellen.

– Erős csapatokról van szó, tükröt mutat majd a válogatottról a két felkészülési meccs, hogy hol tartunk. A Nemzetek Ligájában tisztes helytállást várok el. Az angolok ellen megmutathatjuk, hogy a kinti döntetlen nem volt véletlen. Nem mondom, hogy a pontszerzés bravúr lenne, azt azért el kellene érni a hat meccsből, de kétségtelen, hogy nagyon nehéz lesz megtartanunk a helyünket az A divízióban. Nagyon fontos viszont a válogatottnak, hogy ilyen erős ellenfelekkel játsszon, így lehet fejlődni.

A válogatott első hazai Nemzetek Ligája-mérkőzését üres lelátók előtt játssza az UEFA büntetése miatt.

– Rendkívül kellemetlen ez nekem az különböző FIFA- és UEFA-eseményeken. Jelenleg is van száz kitiltott néző, de szigorítani kell a szabályokon. Valószínűleg a Fradi módszerét fogjuk követni, vénaszkennert fogunk használni a beazonosításkor. Mindenki az MLSZ-től várja a megoldást, én viszont a nézőktől. Kilencvenkilenc százalékuk persze rendesen viselkedik, az ultrák többsége is, de van néhány száz néző, aki miatt a többiek sem szurkolhatnak egyes mérkőzéseken. Minden más kihágás esetén figyelembe veszik, hogy mit tett a rendező szövetség a vétség megakadályozása érdekében, de a rasszista és homofób tettek esetében nincs effajta mérlegelés, automatikus a szektor- vagy stadionbezárás – hangsúlyozta Csányi, aki azt is hozzátette, hogy a fekete póló sem segít a magyar szurkolók megítélésén.

Csányi Sándor a válogatottak kapcsán még kifejtette, hogy a FIFA által forszírozott kétévenkénti vb-rendezés szerinte tönkretenné az európai futballt, de nem tart attól, hogy ez a terv megvalósul. A sportvezető kitért az MLSZ-től néhány napja távozott Fehér Csaba vádjaira is, akinek szerinte azért kellett távoznia a szövetségtől, mert nem tudott változtatni azokon a hibáin, amelyeket néhány hónappal korábban közöltek vele.

– Egyetlen esetben történt, hogy egy, egyébként a magyar labdarúgásban évtizedek óta vezetőként dolgozó szülő egy adott korosztályba nem engedte el a gyerekét a válogatottba, mert úgy ítélte meg, hogy a gyerek már előbbre tart és eggyel föntebbi korosztályban kellene játszania. Sajnos ez a szülő nem ápolt túl barátságos viszonyt Fehér Csabával, az MLSZ vezetése pedig a konfliktus után fél évvel szerzett erről tudomást. Egy nagyon tehetséges gyerekről van szó, akivel kapcsolatban remélhetőleg néhány napon belül bejelentik, hogy egy nagy európai klub leigazolja. Barczi Róbert leült a szülővel és tisztázták a félreértést, azt gondolom, hogy ez volt a helyes út, nem pedig üzengetni egymásnak fél éven keresztül, hiszen egy tehetséges gyerekről van szó. Az MLSZ kollégái, az utánpótlás-válogatottat összeállító edzők teljesen függetlenek, semmi ilyen jellegű állítás nem igaz, amit Csaba mond, ez az egy eset kivétel volt, de itt is egy szakember szülővel ültünk le – fogalmazott Csányi Sándor.

Borítókép: Csányi Sándor (Fotó: MLSZ)