Szalai Attilát két újabb Premier League-klubbal boronálták össze

Szalai Attila jövőjéről szinte naponta látnak napvilágot újabb pletykák, azonban ez idáig mindegyik valótlannak bizonyult, a január végéig tartó átigazolási időszakban legalábbis eddig nem váltott klubot a magyar védő. A török Fenerbachce csapatát 2021 januárja óta erősítő labdarúgót néhány hónapja a Bajnokok Ligája-címvédőjével, a Chelsea-vel hozták hírbe, azóta többek között a Napolival és az Atlético Madriddal is összeboronálták.

A pletykákat az is erősítette, hogy a korábban stabil alapembernek számító futballista egyre kevesebb játéklehetőséghez jutott 2021 novemberében, de decemberben „visszaállt a világ rendje”, és Szalai a Fener összes mérkőzésén végig a pályán volt.

Az angol Sky Sports két újabb nevet dobott be a kalapba: a lap úgy értesült, a Premier League-ben szereplő West Ham és a Newcastle is a két nap múlva a 24. születésnapját ünneplő játékos kérői között lehet. A szigetországiak hozzáteszik: az AC Milan is az érdeklődők között van, és az említett klubok mindegyike középső védőt keres.

Szalait 2025 nyaráig köti szerződés a Fenerbachcéhoz, a becslések szerint húszmillió euró fejében válthatna klubot a télen.

