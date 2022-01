Szilágyi nagyon megverte Milákot és Lőrinczet a szavazáson

Impozáns helyszín, profi lebonyolítás és igényes műsorok jellemezték idén is az Év Sportolója Gálát, megjelentek sportvezetők, neves újságírók és sztárvendégek, még a Ferencváros labdarúgócsapatának új vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov is tiszteletét tette, de a főszereplők mégiscsak a sportolók és edzőik voltak.

A szavazáson 366 sportújságíró vett részt, s az első helyért három, a másodikért két, a harmadikért egy pont járt. Amint arról már beszámoltunk, a férfiaknál Szilágyi Áron, a nőknél Csipes Tamara lett a befutó. A férfiaknál különösen izgalmas volt a verseny, hiszen Tokóban öt egyéni olimpiai bajnokunk lett a kajakozó Kopasz Bálint, a birkózó Lőrincz Tamás, az úszó Milák Kristóf, a kardvívó Szilágyi Áron és a kajakozó Tótka Sándor személyében. Az MSÚSZ azt már korábban nyilvánosságra hozta, hogy a szavazáson az első háromba Lőrincz, Milák és Szilágyi került be. Tokióban Milák Kristóf a 200 méter pillangón szerzett aranya mellé 100 méter pillangón egy ezüstöt is nyert, míg Szilágyi, aki egyéniben sorrendben a harmadik olimpiai bajnoki címét gyűjtötte be, csapatban a dobogó harmadik fokára állhatott. Ám valójában a történelmi triplázása nyomhatott sokat a latban, mert a csütörtökön éjjel nyilvánosságra hozott részletes pontszámokból kiderült, hogy hatalmas fölénnyel nyerte meg a szavazást.

Szilágyi Áron a színpadon így nyilatkozott a díj átvételét követően, melyet az ugyancsak egyéni olimpiai bajnok kardvívó – 1964-ben, Tokióban győztes –, 86 esztendős Pézsa Tibor adott át neki.

– Köszönöm mindenkinek, Pézsa Tibornak is a kedves szavakat, a sportújságíróknak, hogy másodszor átvehetem ezt a díjat. Köszönöm az edzőmnek, a csapattársaimnak, az egyesületemnek és a szövetségnek. Köszönöm a családomnak és a feleségemnek. Nagyszerű évet zárt a magyar sport, bizonyította ezt ez a gála is.

Az év férfi sportolója:

1. Szilágyi Áron (vívó) 767 pont

2. Milák Kristóf (úszó) 487

3. Lőrincz Tamás (birkózó) 400

Az év női sportolója:

1. Csipes Tamara (kajakozó) 742 pont

2. Kozák Danuta (kajakozó) 430

3. Vas Kata Blanka (kerékpáros) 366

Az év csapata (hagyományos csapatsportok):

1. női vízilabda-válogatott 607 pont

2. férfi vízilabda-válogatott 576

3. férfi labdarúgó-válogatott 275

Az év csapata (egyéni sportágak csapatversenye):

1. női kajak négyes (Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Kárász Anna, Kozák Danuta) 851 pont

2. férfi kardcsapat (Decsi Tamás, Gémesi Csanád, Szatmári András, Szilágyi Áron) 468

3. férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltó (Burján Csaba, Krueger John-Henry, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Varnyú Alex) 192

Az év edzője:

1. Decsi András (vívás) 431 pont

2. Selmeci Attila (úszás) 374

3. Csipes Ferenc (kajak-kenu) 335

Borítókép: Akárcsak Tokióban, Szilágyi Áron a szavazáson is magbiztos győzelmet aratott (Fotó: Nemzeti Sport/Tumbász Hédi)