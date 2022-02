A Liu fivérek úgy érzik, tudnak még kaszálni a pekingi téli olimpián

Leszögezhetjük, hogy jelenleg a férfi 500 a legerősebb számunk. Ebben Liu Shaolin Sándor győzött a világkupa-összesítésben, aki a négy verseny közül kettőn első lett, az pedig jó előjel, hogy októberben a pekingi világkupát ő nyerte meg abban a csarnokban, ahol most zajlik az olimpia. Győzött a debreceni vk-n is, ahol Liu Shaoang végzett mögötte a második helyen, öccse a negyedik a világkuparangsorban. Harmadik indulónk, Krueger John-Henry a kilencedik, és az említett pekingi vk-n ő zárt másodikként Liu Shaolin mögött. A mieink fő riválisai a rangsor második és harmadik helyezettje, két kínai versenyző lehet: a címvédő Vu Ta-csing és az a Zsen Ce-vej, aki hétfőn 1000 méteren vitatható bírói döntéssel kaparintotta meg az aranyat a döntőben elsőként célba érkező, de kizárt Liu Shaolin elől. Vuval és Zsennel a mieink a kiemelés miatt csak vasárnap találkozhatnak, de természetesen a 32 között a mai ellenfeleiket is komolyan kell venniük.

Elsőként Liu Shaolin Sándornak lesz majd jelenése, rögtön az első futamban, amelyben a francia Sébastien Lepape-pal, a japán Kikucsi Kotával és a koreai Li Dzsun Szóval méri össze tudását. Krueger John-Henry az ötödik futamba kapott besorolást, ahol az orosz Konsztantyin Ivlijev, a lett Roberts Kruzbergs és a francia Quentin Fercoq ellenében kell kiharcolnia a továbbjutást. A hetedik futamban Liu Shaoangra a holland Jens van ’t Wout, a kínai Szun Long és az izraeli Vladiszlav Bikanov vár. A nyolc futamból az első két helyezett és időeredménnyel legfeljebb még négy versenyző jut a vasárnapi negyeddöntőbe – amennyiben a bírók senkit sem juttatnak tovább, mert az illetővel szabálytalankodnak, és ezért nem ért révbe.

Liu Shaolin bízik benne, hogy Phjongcshang után Pekingben is tud majd aranyérmet szerezni.

– Nincs kitől félnem, átrágtam magam a hétfői eseményeken. Jön a két kedvenc számunk – jegyezte meg versenyzőnk.

Váltóban nem lehet könnyű rivális, hiszen az olimpián csak nyolc csapat indulhat. Címvédő egységünkből a Liu fivérek maradtak meg, hozzájuk csatlakozott Krueger és a még csak 19 éves Nógrádi Bence. A mieink a világkuparangsorban a kanadaiak és a koreaiak mögött harmadikok lettek, a négy vk-versenyen egy ezüstöt és három bronzot szereztek. Ma a koreaiakkal, a hollandokkal és az oroszokkal meccselnek, és bizony kemény feladat lesz bejutni a jövő szerdai döntőbe, vagyis megszerezni az első vagy a második helyet. A másik ágon Kína, Kanada, Japán és Olaszország küzd majd egymással.

– A fiúknak két fontos számuk maradt, az 500 méter és a váltó. A közvetlen élmezőnyhöz, a világ legjobb sprinterei közé tartoznak, az erőállapotuk is rendben van, érzik, hogy tudnak még kaszálni – jegyezte meg Bánhidi Ákos, válogatottunk edző-menedzsere, aki Nógrádi Bencével kapcsolatban a következőket mondta el:

– Nagyon kedvelem Bencét, egy végtelenül intelligens, a világra nyitott, a fiatal kora ellenére nagyon komoly tudással és ismeretanyaggal rendelkező fiú, aki már többször meglepett, hogy milyen széles látókörrel rendelkezik. Amúgy pedig egy borzasztóan erős srác – a kondicionális képességek terén nála az erő sohasem lesz gond. Remélem, tettünk bele annyi munkát az elmúlt hónapokban, amennyire szükség van egy olimpián. Bence a szezon elején kéztörést szenvedett, úgy vágott neki a kvalifikációs világkupa-sorozatnak, hogy kimaradt két heti edzésmunkából, és mindezek után is jól teljesített a vk-viadalokon, pedig a versenyek alatt és között értelemszerűen nem tudtuk őt úgy edzeni, ahogyan azt otthon szoktuk. Azóta rengeteg gyakorláson van túl, bízom benne, hogy a legfontosabb pillanatokban, s azokban a szituációkban, ahol megy az adok-kapok a jégen, képes lesz tartani a lépést az ellenfelekkel.