Liu Shaoang negyedik, Liu Shaolin hatodik lett 1500 méteren az olimpián

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang elmondása szerint túltette magát az 1000 méteren történteken – a döntőben Liu Shaolin hiába haladt át elsőként a célvonalon, kizárták, így öccse a negyedik helyről a harmadikra lépett előre –, és a szerdát úgy várták az 1500 méteres versennyel, hogy új nap, új esélyek. Ezzel együtt Liu Shaoang megjegyezte, hogy az 1500 méter azért egyiküknek sem a kedvenc száma.

A sorsolás úgy hozta, hogy a 36 fős mezőnyben Liu Shaolin az első futamba került a kanadai Pascal Dionnal, az izraeli Vladiszlav Bikanovval, az orosz Gyenyisz Ajrapetjannal, a lett Roberts Kruzbergsszel és a lengyel Michal Niewinskivel. Krueger John-Henry az ötödik futamba került a holland Sjinkie Knegt, az olasz Yuri Confortola, a kínai Csang Tan-ji és két japán, Josinaga Kazuki és Mijata Sogo társaságában. Liu Shaoangot a hatodik futamba osztották be, ide került az 1000 méteren az aranyérmet tőlünk „elorozó” kínai Zsen Ce-vej is, valamint még a francia Sebastien Lepape, az olasz Luca Spechenhauser, a brit Farrell Treacy és az orosz Danyiil Jejbog.

A futamokból az első három helyezett, valamint időeredménnyel legfeljebb három versenyző juthatott be az elődöntőbe. Liu Shaolin magabiztosan, futamgyőztesként jutott tovább, a végén elegánsan előzött a külső íven. Ráadásul remek időt, 2:09,213 perces olimpiai csúcsot, egyben magyar rekordot korcsolyázott.

– Jól éreztem magam a jégen, az olimpiai csúcs pedig még külön jó érzést adott, remélem, ez megmarad. Nem ez a legjobb távom, megyek, ameddig tudok, lépésről lépésre – jegyezte meg az M4 Sport kamerája előtt, s kitért a hétfői történésekre is. – Nagyon sok üzenetet kaptam és sok lelkesítést, jól esett, hogy nagyon sokan, az egész ország kiállt mellettem és mindenki nekem szurkolt. Az utolsó pillanatokig bennem volt, hogy diplomáciai úton sikerül valamit elérni, de igazából úgy vagyok vele, ezt csak én tudom helyre tenni, nekem kell a pályára felmenni és megmutatni, hogy én vagyok a legjobb.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Krueger a maga futamában sokáig az utolsó helyen korcsolyázott, igyekezett kimaradni a tülekedésből. Hét körrel a vége előtt kettőt előzve feljött negyedik, két körrel a vége előtt pedig a harmadik helyre, és kényelmesen biztosította be a továbbjutását. Liu Shaoang sem strapálta magát, az ötödik helyre állt be Zsen Ce-vej mögé. S ők ketten megmutatták, hogy kiemelkednek ebből a társaságból, pillanatok alatt az élre ugrottak, s jóval a többiek előtt értek be a célba, elsőként a kínai, a másodiknak a mi versenyzőnk.

A női 1000 méter selejtezőjében Kónya Zsófia a harmadik előfutamba került a holland Xandra Velzeboer, a kínai Ku Csun-ju és a francia Gwendoline Daudet társaságában, míg Jászapáti Petra az utolsó, nyolcadik futamra készülhetett, miként az amerikai Kristen Santos, az olasz Cynthia Masciotto és a lengyel Kamila Stormowska. A nőknél futamonként az első két helyezett, valamint időeredménnyel legfeljebb négy versenyző juthatott tovább. Kónya sajnos elesett, amikor a harmadik helyről a holland riválisát próbálta előzni, így búcsúzott, Jászapáti viszont Santos mögött a második helyen zárva továbbjutott, és pénteken a negyeddöntőben folytathatja.

Férfi 1500 méteren jöttek az elődöntők, három futam, mindegyikben hét versenyzővel, s a mieink elkerülték egymást. A lebonyolítás értelmében a döntőbe jutáshoz az első két hely valamelyikén kellett végezni, időeredménnyel legfeljebb egyvalaki juthatott be a fináléba. Az elő futamban Liu Shaolin a negyediknél nem volt rosszabb pozícióban, végül pedig másodikként ért célba. Kicsit azért izgultunk, mert a kanadai Diont némileg „kiterlte”, de most nem volt videózás; ezzel eldőlt hogy Liu Shaolin 1500 méteren is mehet az aranyért a döntőben, még ma délután! Krueger sajnos nem járt sikerrel, ötödikként zárt, de szabálytalankodtak vele, így a zsűri a B döntőbe betette. Liu Shaoang viszont futamgyőztesként jutott be az A döntőbe, ahol tehát mindkét Liu fivér ott volt! A továbbjuttatások miatt tíz versenyző léphetett jégre a fináléban: a két magyar mellett három koreai, valamint egy-egy orosz, kanadai, olasz, brit és kazah. Vagyis kínai egy sem, amit nem bántunk…

Az A döntő előtt Krueger megnyerte a B döntőt, felvezetésnek nem volt rossz számunkra.

A fináléban a mieink igyekeztek az élre állni, ami sikerült is nekik, de nem tudták sokáig tartani a pozíciójukat. Három és fél körrel a vége előtt a negyedik és az ötödik helyen korcsolyáztak, és innen sajnos már nem tudtak előrébb lépni; Liu Shaoang a negyedik, Liu Shaolin Sándor pedig a hatodik helyen végzett. Ahhoz képest, hogy a három távot nézve (500, 1000 és 1500 méter) ez a leggyengébb számuk, a két pontszerző helyezés nagyon szép eredmény, szép lett volna az érem is, de nem szabad fanyalognunk. (S az 500 méter és a férfiváltók versenye még hátra van.) Az aranyérmet a koreai Hvang Te Hon szerezte meg.

– Mindent kiadtunk magunkból, odatettük magunkat, elégedettek lehetünk. Az olimpiai rekordomnak továbbra is örülök, ez négy évig biztosan az enyém lesz – mondta Liu Shaolin Sándor.

– Ez nagyon nehéz döntő volt. Én is kiadtam magamból mindent, nagyon elfáradtam. Ebben ennyi volt – nyilatkozta Liu Shaoang.

Férfi 1500 méter:

1. Hvang Te Hon (Koreai Köztársaság) 2:09,219 perc

2. Steven Dubois (Kanada)2:09,254

3. Szemjon Jelisztratov (Orosz Olimpiai Bizottság) 2:09,267

4. Liu Shaoang (Magyarország) 2:09,409

...6. Liu Shaolin Sándor (Magyarország) 2:09,953

...11. Krueger John-Henry (Magyarország) – B döntő 1. hely

Borítókép: Liu Shaoang itt még az elődöntőben (Fotó: MTI/Kovács Tamás)