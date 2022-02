Herceg Kispesten: ghánai uralkodó fia debütálhat az NB I-ben

Filmekbe illő sztori látott napvilágot az NB I-ben, ugyanis kiderült, hogy a Honvéd által hétfőn szerződtetett Mohammed Kadiri királyi család sarja. A ghánai futballista apja az afrikai ország egyik északi törzsének az uralkodója. Az ilyen „királyok” szerepe ma már inkább csak reprezentatív, közigazgatási hatalommal nem jár, ugyanakkor gazdagsággal igen.

– Gyerekkoromban mindenki hercegnek szólított, és tulajdonképpen egész nap heverészhetnék, dőzsölhetnék apám pénzén, de elég korán úgy döntöttem, hogy nem akarok függeni senkitől, a magam ura leszek – árulta el Kadiri a Dinamo Kijev honlapján megjelent interjúban 2019-ben.

Ebben a cikkben arról is beszélt a 25 éves futballista, hogy egy időben vízvezeték-szerelőként dolgozott, és ha nem indult volna be a labdarúgó-pályafutása, valószínűleg ma is az lenne. Mint mondta, a szegénység sem ismeretlen fogalom a számára. Amikor hazájában, az Asanthi Gold utánpótlásában futballozott, gyakran az is nehézséget okozott, hogy mit fog enni.

– Tizenöt-tizenhat éves voltam, a klub elég keveset tudott fizetni nekem ifjúsági játékosként. Három testvéremmel és két barátommal éltem egy lakásban, és állandóan éhesek voltunk. Három nappal a fizetés után már nem volt pénzünk, akkor apámhoz kellett fordulnom segítségért – elevenítette fel Kadiri, aki elmondása szerint nem él fényűző életet, a három évvel ezelőtti interjúban azt állította, egy iPhone volt a legdrágább dolog, amit valaha vásárolt, az autót, amit az apjától kapott, az anyja használta.

Azóta némileg változhatott a helyzet, ugyanis az Instagram-oldalán luxusautókkal pózol Kadiri:

A védőként és védekező középpályásként is bevethető játékos fiatalon, 2016-ban az Austria Wienhez került Ausztriába, és 43 mérkőzésen lépett pályára a bécsi klubban. Utána játszott az orosz élvonalban, az Arsenal Tulában, 2019 óta pedig a Dinamo Kijev labdarúgója, Kádár Tamás csapattársa is volt. Az ukrán csapatban mindössze 16 meccsen lépett pályára, a Honvédhoz az idény végéig került kölcsönbe, s a kispesti klub opciót is szerzett a megvásárlására.

Kadiri akár már ma debütálhat az NB I-ben, a Honvéd ugyanis a Mezőkövesd vendégeként lép pályára (20.00, tv: M4 Sport).

Borítókép: Mohammed Kadiri a Honvéd edzésén (Fotó: honvedfc.hu)