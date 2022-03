Csalás a medencében – egy magyar úszónő genderellenes segélykiáltása

Lia Thomas a férfiak között is jegyzett úszó volt, igaz, a legjobbak közé aligha kerülhetett volna be. Homoszexuális irányultságát már a középiskolai évei végén feltárta (vö. coming out). Magánügy. Később, már egyetemistaként nemváltó műtétnek vetette alá magát. Magánügy. Aztán a nők között folytatta a versenyzést. Ami viszont már nem magánügy.

Engedelmükkel eltekintünk attól, hogy Lia Thomas fantasztikus pályafutásának minden egyes állomását méltassuk, legfeljebb arra a fájó kudarcára térhetünk ki, amikor úgy lett hatodik egy „női” versenyen, hogy egy másik transznemű és négy interszexuális nő előzte meg.