Kissé fellengzősen a Fradi ellen mérné le a Honvéd, hogy hol tart

Vécsei még hibátlan A két csapatot a jelenben is több játékos köti össze. A Honvédből Batik Bence és Nagy Dominik is játszott a Fradiban, a Ferencvárosból pedig Botka Endre és Vécsei Bálint is Kispesten nevelkedett és lett első osztályú futballista. A 2019 decemberében a svájci Luganótól érkezett Vécsei a napokban hosszabbította meg a szerződését az FTC-vel. Nemcsak emiatt készül nyugodtan korábbi csapata ellen, hanem mert a sérülése után újra kiharcolta a helyét a kezdőcsapatban, és a Honvéd ellen neki rendre jól megy. – Elég sok mérkőzést játszottam már a Honvéd ellen, úgyhogy megtanultam kezelni ezt a dolgot. Összességében jó emlékeim vannak a kispesti csapat elleni meccsekről, hiszen amikor pályára léptem, mindig győzni tudtunk a Honvéd ellen. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot a hétvégén is, hiszen ezzel egy újabb komoly lépést tehetnénk a bajnoki cím felé – mondta a középpályás a Fradi.hu-nak, nem elhallgatva, csak a bajnoki címmel nem érnék be, duplázni szeretnének, azaz elhódítanák a Magyar Kupát is A Nemzeti Sportnak nyilatkozva azt is elárulta, május közepén nem kívánja lezárni az idényt, szeretne játszani a válogatottban Anglia, Németország és Olaszország ellen a Nemzetek Ligájában, e cél érdekében boldogan feláldozná a nyári vakációt.