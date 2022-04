A sztárok mindig elsőnek választották az egymás közti játéknál

– A források ellentmondanak egymásnak: tudja, hogy hányszor játszott a Honvédban?

– A tatabányai kettővel együtt az NB I-es meccseim száma százkilencvenkilenc. Az utolsó kispesti meccsen a tartalékok között ültem Pécsett a kispadon, és kértem Mezey Györgyöt, hogy ha csak egy percre is, de tegyen be, hadd legyen meg a kétszáz, mert tudtam, hogy búcsúzom az élvonaltól. Végül nem tette meg, gondolom, elfelejtette. Bánt, de bőven vigasztal az a tény, hogy nyolc év alatt hatszor lehettem bajnok, és a Honvéd történetében ezzel csúcstartó vagyok, ez a szám kárpótol az elmaradt kétszázadik meccsért, különösen, ha mellé teszem a két Magyar Kupa-győzelmet is. És még valami: hihetetlen jó közösség tagja lehettem. Szenzációs játékosok és remek emberek alkották azt a csapatot, akik tűzbe mentek egymásért, most is libabőrös vagyok, ahogy előjönnek az emlékek.

– Akkor jöjjön egy rossz emlék: a bundabotrány mennyire érintette?

– Rosszul, hiszen eltiltottak néhány hónapra. Sok konkrétumot tényleg nem tudok. Mi már bajnokok voltunk, a Debrecennek kellett a pont, hallottam, szó volt libamájról is, de nekem senki sem mondott semmit sem, ugyanakkor az esti bajnoki banketten kaptam negyvenezer forintot. Vagy ott volt a másik hírhedt meccs, a Volán elleni hat hat. Engem a szünetben lecseréltek, nagyban zuhanyoztam, miközben a szakosztályvezetőnk, Kozma Mihály szinte percenként szaladt be az öltözőbe, hogy már megint gól esett, és én is csak hüledeztem.

– Azt mondta, sohasem szerette a Honvédot. Álkérdés: ez megváltozott?

– Hálát adok az Istennek, hogy így alakult a sorsom, annak a kiemelkedő Honvédnak a tagja lehettem, elégedett vagyok mindazzal, amit elértem, hiszen az több, mint amennyit előtte reméltem. Sajnos a régi közösség tagjaival nem nagyon tudom tartani a kapcsolatot. Cseh Bandival gyakrabban beszélek, korábban összefutottam Kovács Kálmánnal és Gyimesi Lacival, Nagy Antival nagyot beszélgettünk a könyve megjelenése előtt, de sajnos ennyi. Jó lenne Détárival vagy Garabával is összejönni, az ilyen embereket nem lehet elfelejteni.

– Mik a tervei?

– Hatvan felett már nem sző az ember nagy terveket. Néhány évig még dolgozom, igyekszem fitten tartani magamat, aztán lassan majd eljön a nyugdíj, amikor majd próbálom élvezni az életet. Még nem tudom, hol, de elképzelhető, hogy visszaköltözünk Magyarországra. És akkor találkozhatom majd Döméékkel is.

Borítókép: Sikesdi Gábor (Fotó (Kurucz Árpád)