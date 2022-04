Sírt az érettségi miatt, aztán gyorsan ezüstérmes lett a világkupán

A bakui világkupán a szombat a szerenkénti döntők első napja volt, és két magyar tornász volt érdekelt. Bácskay Csenge ugrásban negyedikként (13,233 ponttal), míg Balázs Krisztián korláton harmadikként (14,400 ponttal) jutott be a nyolcas döntőbe. Bácskay Csenge, a Postás SE vb-5. helyezett kiválósága a férfiak talajfináléját követően utolsóként mutatta be ugrásait. Az elsőre 13,333, másodikra 13,200 pontot kapott, s ebből végeredményben éppen annyi, 13,266 jött ki, mint amennyi az élen álló legenda, a 46 éves olimpiai bajnok Okszana Csuszovityina neve mellett állt. (Azt azért jegyezzük meg, hogy Csuszovityina az olimpiai aranyát 1992-ben nyerte, de mint az eredmények mutatják, még ma is ott van a legjobbak között.)

Draskóczy Imrének, női válogatottunk szövetségi kapitányának helyszíni tájékoztatása szerint holtverseny esetén az új szabály alapján az első ugrás kiinduló pontszáma dönt, és mivel az üzbég olimpiai bajnoknak ez magasabb volt, ezért ő állhatott a dobogó tetejére, míg Bácskay második lett. A magyar szövetség tájékoztatása szerint a szakvezető elmondta, nagyon izgalmas verseny volt, örül annak, hogy az „ugrás királynőjével” azonos pontszámot ért el tanítványa, aki a teljes finálé alatt nagyon magabiztos volt, hozta azt a formát, amit az eddigi világkupákon láttunk tőle.

– Nagyon pozitívan álltam a mai naphoz, próbáltam száz százalékot nyújtani. Elég nehéz volt koncentrálni, mert ha hazamegyek, akkor csak az érettségire kell figyelnem, és persze már itt ezen rágódtam, a tegnap délutánt végigsírtam emiatt. Nagyon örülök, hogy mára még össze tudtam szedni magam – nyilatkozta Bácskay Csenge. Versenyzőnk a Facebook-oldalára büszkén írhatta ki, hogy ismét a „legenda” mellett állhatott a dobogón.

A női ugrás fináléjával párhuzamosan zajlott a férfiak korlátdöntője, ahol Balázs Krisztián szerepelt. Az FTC-Telekom sportolója hetedikként lépett a szerhez, és remek gyakorlatot mutatott be: több mint egy tizedet javított selejtezőbeli eredményén, s a 14,533 pontjával a harmadik helyre került. Az utolsó tornász, az ukrán Ilja Kovtun – aki a tavalyi világbajnokságon összetettben bronzérmes volt – azonban nemcsak őt, hanem a teljes mezőnyt maga mögé utasította, így végül junior Európa-bajnokunk lecsúszott a dobogóról, és élete gyakorlatával a negyedik helyen fejezte be a versenyt.

– A mai korlátdöntőre is az erősebbik gyakorlatomat választottuk az edzőmmel, hiszen nagyon nagy a mezőny, több olimpiai érmessel és világbajnokkal. Sikerült összeszedett, pontos, precíz és nyugodt korlátgyakorlatot bemutatnom. A pontszámom, a 14,533, életem legmagasabb pontszáma ezen a szeren, és valószínűleg ez volt életem gyakorlata is. Örülök a negyedik helyemnek. Másfél tizeddel maradtam le a dobogóról, de emiatt nem vagyok csalódott, hiszen a 2019-es világbajnok előzött meg, a második helyen pedig a tokiói olimpia bronzérmese végzett – nyilatkozta Balázs Krisztián.

A teljesség igénye végett, az aranyérmes ukrán Ilja Kovtun (15,333) mögött a török Ferhat Arıcan (14,900) lett a második, aki a tokiói bronza mellett két Eb-aranyat is begyűjtött a szeren, az említett világbajnok pedig a brit Joe Fraser (14,700), Bakuban ő végzett a harmadik helyen.

Borítókép: Bácskay Csenge ott van a világ legjobbjai között (Fotó:AFP/Fabrice Coffrini)