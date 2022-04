Szombaton Kaposváron rajtol a Giro d’Italia magyarországi roadshow-ja

Egy hónap múlva, május 6-án Budapest–Visegrád szakasszal kezdődik meg a 105. Giro d’Italia, a három Grand Tour egyike – a másik kettő a Tour de France és a Vuelta a Espana. A világ egyik legrangosabb nemzetközi kerékpáros körversenye május 6–8. között három magyarországi szakasszal veszi kezdetét: a Grande Partenza, azaz a Nagy Rajt keretein belül a Budapest–Visegrád és a Kaposvár–Balatonfüred etapok között egyéni időfutamot tartanak a fővárosban. Az idei lesz a verseny történetének tizennegyedik külföldi rajta, és az első nem olaszországi start 2018 óta, akkor Izraelben, Jeruzsálemben kezdődött a Giro. Számunkra a tavalyi a legemlékezetesebb, hiszen Valter Attila (Groupama-FDJ) három szakaszon át viselhette az összetettben vezetőt megillető rózsaszín trikót, amit a 9. szakasz után a kolumbiai Egan Bernal (Ineos Grenadiers) vehetett át, meg is őrizte, és a milánói célban ő ünnepelhetett a Giro győzteseként. Valter az idei viadalon is lesz, Bernal a február végi nagy balesete után örül annak, hogy edzésbe állhatott.

A visszaszámlálás egy hónaphoz ért:

A nagyszabású esemény szervezői a hagyományok szerint nemcsak a versenynapokon, hanem az előtte lévő időszakban is közösségépítő programokkal, és természetesen igazi olaszos fiesztahangulattal várják a versenyútvonalon a szurkolókat, valamint az érdeklődőket. Az első, illetve a harmadik etap útvonala melletti városokban, Nagykanizsán, Kaposváron, Keszthelyen, Velencén, és Esztergomban ingyenes szabadidős és családi eseményekkel készülnek a szervezők. Szurkolói fotópontok, kerékpáros aktivitások, zenés színpadi és kézműves programok hozzák közelebb a hamisítatlan Giro hangulatot.

A Giro Roadshow helyszínein a Nagy Rajt nagykövetei várják izgalmas programokkal az odalátogatókat. Kaposváron április 9-én Till Attilával lehet majd közösen kerékpározni, de a népszerű műsorvezető lelkes amatőr bringásként megoszt néhány hasznos tippet is a biztonságos tekerésről is.

Kaposváron lesz a 3. szakasz rajtja, most szombaton pedig itt kezdődik a roadshow:

Fotó: Magyar Turisztikai Ügynökség

Az ünnepi hosszú hétvége első napján, április 15-én nagypénteken Velencén Gianni Annonival tekerhetnek és találkozhatnak az érdeklődők, a gasztroguru egy Giro kvíz-re is invitálja a résztvevőket, amely során számos kulisszatitok derül ki a májusi versennyel kapcsolatban.

Április 24-én Nagykanizsán biciklis szerencsekerék, tekerős párbaj, arcfestés és még számos foglalkozás várja a helyieket. A roadshow utolsó etapján, április 30-án pedig Esztergom belvárosában a korábbi kiváló kézilabdázó Tápai Szabinával közös sportolás mellett kézműves foglalkozások is várják majd az érdeklődőket A közösségi programok mellett a roadshow részeként egyes állomásokon a szurkolók megtekinthetik és fotózkodhatnak is a Giro 2022-es, valamint a verseny 1987-es bajnoka, a Stephen Roche trófeájával is.

A 62 éves ír legendának, aki 1987-ben megnyerte a Tour de France-t, diadalmaskodott a Giro d’Italián, emellett világbajnok lett, magyar a felesége, a házaspár sok időt tölt Magyarországon. Stephen Roche januárban az M4 Sport – Az év sportolója gála díszvendége volt, és az idei Giro d’Italiával összefüggésben még bizonyosan sokat hallunk felőle.

Borítókép: Valter Attila egyik nagy pillanata a tavaly Giro d'Italián (Forrás: Facebook/Attila Valter)