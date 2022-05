Huszonnégy éve vezeti a magyar szövetséget, most is újraválasztották

Évek óta nem történt ilyen: a Magyar Judo Szövetség (MJSZ) közgyűlése már a meghirdetett időpontban határozatképes volt, a 222 küldöttből 113 jelen volt a kezdésre. Tóth László, az MJSZ 1998 óta regnáló elnöke ezúttal rendhagyó módon hat esztendő eredményeit igyekezett összefoglalni. Nem volt könnyű dolga, hiszen nagyon mozgalmas és eredményes időszakot élt át a magyar cselgáncssport, tucatnyi világverseny – többek között két felnőtt világbajnokság vagy éppen a világ judosportját újra indító budapesti Grand Slam-torna – házigazdája volt Magyarország. Legjobbjaink a különböző korosztályok világversenyein tizenkilenc arany-, tizennyolc ezüst- és ötven bronzérmet gyűjtöttek 2017 és 2022 között, ugyanebben az időszakban.

Tóth László kiemelte: a gyengébben sikerült riói olimpia után Tokióban ismét remekül teljesítettek a legjobbak, Tóth Krisztián bronzérmet szerzett, Pupp Réka pedig az ötödik helyen végzett. Mindemellett immár halaszthatatlanná vált a szakmai vezetés átalakítása, a Kovács Antal szakmai alelnök irányította folyamatban egy igazi sztáredzőt tudtak Magyarországra csábítani a japán Murakami Kijosi személyében – nagy taps köszöntötte a közgyűlésen is részt vevő japán mestert. Tóth László hozzátette: tisztában vannak vele, hogy az új, központosított válogatott működése nem élvez egyöntetű támogatást az egyesületek és az edzők részéről, de az egyre erősödő széthúzás miatt a sportág érdekében szükség volt erre a változtatásra.

Az elnök számot adott az anyagi források elosztásáról is, a hatéves időszakban 3,4 milliárd forint jutott a sportág működtetésére, ebből minden évben hetven-nyolcvan edző számára tudtak juttatást biztosítani, az egyesületek műhelytámogatására pedig minden évben százhatvan-százhetven millió forintot tudtak fordítani. Az ingatlanfejlesztések terén is óriási előrelépés történt, hat esztendő alatt 3,8 milliárd forint értékben épültek vagy fejlődtek a klubok létesítményei, és a folyamat még nem ért véget, jelenleg is több létesítmény építése vagy fejlesztése van folyamatban. Tóth László jelezte: a kiemelt sportágfejlesztési program első ciklusa véget ért, de a Magyar Olimpiai Bizottság új stratégiai programja már elkészült, 2023 és 2030 között újabb sportágfejlesztési program részese lesz a judosport.

Az elnöki beszámolót követően a küldöttek sorban elfogadták az éves beszámolókat. A tisztújításon atisztségekre – egy kivétellel – egy-egy érvényes jelölés érkezett, így ezeknél nem volt szükség titkos szavazásra, valamennyi jelölt megkapta a bizalmat a közgyűléstől. Eldől, hogy MJSZ elnöke a következő ciklusban is Tóth László lesz, aki júniusban az Európai Judo Szövetség közgyűléseként egyetlen jelöltként indulhat az EJU elnöki tisztségéért. A megbízatást csak úgy vállalta el, ha a továbbiakban is elláthatja az MJSZ elnöki feladatait.

Borítókép: Tóth László ismét bizalmat kapott (Forrás: Judo.hu)