Elsírta magát Grand Slam-győztesünk a himnusz hangjaira + videó

A tokiói olimpián ötödik, azóta pedig a súlycsoportjában a világranglista második helyére kúszott Pupp Réka első kiemeltként kihagyhatta az első fordulót a Papp László Budapest Sportarénában, de a másodikban mindjárt egy nagyon nehéz összecsapás várt rá. A japán származású kanadai Kelly Deguchi kontinensbajnoki bronzérmes, akárcsak versenyzőnk, ráadásul a neve tiszteletet parancsol, hiszen nővére, Christa, az 57 kilósok korábbi világbajnoka, a legerősebb dzsúdósok közé tartozik a világon.

Kelly Deguchi kellemetlen dzsúdója azonban nem állította megoldhatatlan feladat elé Braun Ákos tanítványát, nagy küzdelemben egy vazarival Pupp Rékáé lett a győzelem, s ezzel együtt a továbbjutás. Következhetett a kínai Liu Ben, aki csak két percig tudta feltartóztatni, de nem tudta lefékezni a paksi lányt, magyar ippon lett a vége. Az elődöntőben törleszteni kellett, hiszen a szófiai Európa-bajnokságon Pupp Réka korai búcsúját a németek U23-as Eb-ezüstérmese, Mascha Ballhaus okozta, ezt a számlát pedig illett kiegyenlíteni. Pupp Réka magabiztos dzsúdóval, földharcban, végül fojtással vett elégtételt Szófiáért, s ezzel bejutott a budapesti Grand Slam döntőjébe!

Kedves ünnepség volt a délutáni program kezdetén: a sportágért végzett áldozatos tevékenységének elismeréséért az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok Csernoviczki Éva a hatodik danfokozatról szóló diplomát vehette át Flóri Miklóstól, az Országos Dankollégium korábbi elnökétől. Pupp Réka is diplomát vehetett át, a tokiói ötödik helyét a harmadik danfokozattal ismerték el.

Most a döntőben Pupp Réka ellenfele az olaszok nagy reménysége, a mindössze tizenhét esztendős, de már junior világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes cselgáncsozója, Giulia Carna volt az ellenfél, aki a nap során már bizonyította, hogy nem véletlenül dörömböl a felnőttek ajtaján, az első körben például az olimpiai bronzérmes brit Giles skalpját gyűjtötte be. Pupp Rékát azonban ezen a napon nem lehetett megtréfálni, tökéletes összpontosítással kezdte a döntőt, már a tizedik másodpercben földre vitte ellenfelét egy vazariért, s a folytatásban is kézben tartotta a meccset, s a második perc végén ki is hirdették a győzelmét. Megszerezte pályafutásának harmadik Grand Slam-aranyérmét, a budapesti Grand Slam történetének első magyar aranyát.

Íme, a döntő:

Pupp Réka egyébként ezzel a magyar Grand Slam-történelem legeredményesebb judósa lett, a mieink közül korábban senki sem tudott három alkalommal is nyerni ebben a sorozatban.

– Eddig nem tudtam ilyen rangos hazai versenyen érmet szerezni, nagyon örülök, hogy végre sikerült, annak még jobban, hogy arany lett és a szüleim is élőben láthatták. Az első meccsem elején még volt bennem egy kis görcs, de azt hamar el tudtam engedni, és aztán egyre jobban ment, az pedig csak hab a tortán, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozatban is így be tudtam kezdeni – nyilatkozta Pupp Réka, aki a himnusz hangjai közben nehezen tudta elfojtani örömkönnyeit.

Edzője, a női válogatott szövetségi kapitánya, Braun Ákos elismerte, a nevezések alapján erősebb mezőnyre számítottak – ami persze nem kisebbíti Pupp Réka nagyszerű eredményét.

– Néhányan betegség miatt nem jöttek el, emellett a verseny közben sok jó dzsúdós kihullott Réka elől, az idei Európa-bajnok például egymeccses volt. Meglepetés volt ez az olasz lány is, akiről semmit sem tudtunk, csak a döntő előtt néztem róla videókat és elemeztem ki őt. Kellemetlen ellenfélnek ígérkezett, mondtam is Rékának, hogy ez nem lesz sétagalopp, de ő azt csinált belőle – tette hozzá Braun Ákos.

A nyitónap többi magyar indulójának sajnos ezúttal nem sikerült letennie a névjegyét a rendkívül erős mezőnyben, a mieink közül Feczkó Csanád (60 kg, Rákosvidéke Hajtós DSE) és Kovács Kitti (57 kg, BHSE) kezdett győzelemmel, előbbit az éremcsatáig eljutó mongol Enkhtaivan, Kovács Kittit pedig a súlycsoport világbajnoki címvédője, a kanadai Klimkait állította meg a következő körben.

Ma a Grand Slam Hungary második versenynapján tizenhárom versenyzőnk sikeréért szoríthatunk. Külön érdekessége lesz a napi programnak az ünnepélyes megnyitó, amelyen a magyar kormány támogatásával – a Nemzetközi Judoszövetség és a Magyar Judoszövetség szervezésében – hazánkban befogadott ukrán judokák is tatamira lépnek egy közös edzés erejéig Európa-bajnok klasszisunk, Hadfi Dániel és a portugálok korábbi junior Európa-bajnoknője, Leandra Freitas vezetésével.

Borítókép: Pupp Réka (balról a második) nagy győzelmet aratott (Forrás: MJSZ/Horváth György)