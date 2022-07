Legalább 15 ezren biztatják a Ferencvárost szerda este a BL-selejtezőn

A Ferencvárosnak a biztos továbbjutáshoz győznie kell a kazah bajnok FC Tobol ellen, hiszen a párharc első, múlt szerdán megrendezett mérkőzésén 0-0-t játszottak a felek Kosztanajban. Az idegenbeli gólos szabály tavalyi eltörlése miatt bármilyen arányú döntetlen esetén hosszabbítás következne. Az FTC az elmúlt három év nemzetközi szereplése alapján azonban bizakodva várhatja az összecsapást, ugyanis a Groupama Arénában 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is győzelemmel kezdte európai kupaszereplését. Sorrendben a bolgár Ludogorets Razgrad ellen 2-1-re, a svéd Djurgardens IF ellen 2-0-ra, a koszovói Prishtina ellen 3-0-ra nyert otthonában.

Az utóbbi három év statisztikáján kívül a Ferencváros mellett szól a hazai pálya előnye, azaz a Groupama Aréna is, ahol remek hangulat várható, az előzetes jegyeladási adatok szerint ugyanis legalább 15 ezren ott lesznek a csapat mögött a lelátón.

– Kosztanajban telt ház volt, ami körülbelül kilencezer nézőt jelentett, remek hangulatban játszhattunk a párharc első mérkőzésén. Remélem, nálunk is minél többen kilátogatnak majd, és segítenek nekünk. Ezen a szinten senkit nem szabad lebecsülni, a kazah bajnokcsapat is kemény ellenfél. Szükségünk lesz a szurkolóink támogatásra – mondta az FTC vezetőedzője, Sztanyiszlav Csercseszov.

A kinti találkozó nézőcsúcsot hozott, a hazaiak szerint soha annyian nem voltak a stadionjukban, mint az FTC ellen. Az eddigi rekordot egy 2009-es, Galatasaray elleni mérkőzés tartotta, amit 8320 nézőt jelentett, ezúttal viszont 8420-an látogattak ki a kosztanaji Centralnyba.

A Tobol a hét végén a kazah kupában játszott, és a C csoport első fordulójában idegenben 6-1-re kikapott a Taraztól. De ebből ne induljunk ki, mert a második csapatával lépett pályára. S nem is Milan Milanovics vezetőedző ült a kispadon. A tréner a BL-kerettel Kosztanajban készült a hét végén is a Ferencváros elleni összecsapásra.

A Fradi.hu arról számolt be, hogy vasárnap a zöld-fehérek is pörgős edzést tartottak a szerdai találkozóra hangolva.

Amint arról ma az Üllői129.hu beszámolt, a találkozóra az UEFA lengyel játékvezetőt jelölt ki. A 38 esztendős Krzysztof Jakubik közel háromszáz meccset vezetett hazájában (bajnoki, kupa, egy Szuperkupa); érdekesség, hogy több külföldi sorozatban is szerepelt már „vendégbíróként”. Jelenleg 2-es kategóriás játékvezető az UEFA kötelékén belül (mint például Farkas Ádám vagy Karakó Ferenc), a Bajnokok Ligájában ez lesz a második meccse (2019-ben volt az első). Az Európa-liga-kvalifikációban négy, az Európa Konferencia-ligában egy meccsen működött közre. A válogatottak színtéren főleg az utánpótlásban számítottak rá, mindössze egy Eb-selejtezőt kapott korábban.

Borítókép: Az FTC csapata vasárnap is edzést tartott (Forrás: Fradi.hu)