Székely szuperszombat Aradon – a bajnoki cím az újabb cél?

A háromszéki együttes, amelyet több mint 500 szurkolója a nyugati határvárosig is elkísért, február óta tíz meccséből nyolcat megnyert és egyet sem vesztett el, így hát folytatódik a lassan fél éve tartó sikertörténet.

A tündérmese tovább írására a július 15-én kezdődő Liga 1-es bajnokság kínál lehetőséget, az első fordulóban mindjárt a közelmúltban a Sepsi OSK biztos áldozatának számító bronzérmes CS Universitatea Craiova otthonában. Aztán következhet az UEFA Konferencia-liga, amelynek második selejtezőkörében Cristiano Bergodi csapata valószínűsíthetően az Olimpija Ljubljana ellen próbálkozhat az újabb történelmi tettnek számító továbbjutással.

A közelmúlt sikerei ellenére is a józanság uralkodik a klubnál, Diószegi László elnök úgy fogalmazott, messze állnak még a bajnoki cím megszerzésétől.

– Több pénzre lenne szüksége ahhoz a klubnak, a játékoskeretet is erősíteni kellene. Egyelőre azzal is elégedettek lennénk, ha bejutnánk a bajnokság felsőházi rájátszásába, ott pedig megismételnénk eddigi legjobb helyezésünket, a negyedik helyet. Az már csak hab lenne a tortán, ha a dobogóra is felállhatnánk – fogalmazott a klubvezető.