A román himnusz hét strófájára is volt magyar válasz

LABDARÚGÁS

Piros-fehér autókonvoj araszolgatott péntekre virradóra Bukarestből Székelyföldre. A többség kimondva-kimondatlanul arra pályázott, hogy bevárva a kupagyőztes Sepsi OSK játékosait szállító autóbuszt, a hősökkel együtt fut be majd Sepsiszentgyörgyre, és lesz részese a valószínűsíthető spontán ünneplésnek. Szerencsével azonban csak azok jártak, akik épp annál a benzinkútnál húzták az időt, ahová rövid pihenőre betért a busz. Az intermezzo azonban jócskán meghosszabbodott, miután véget érni nem akaró fotózkodás, aláíráskérés kezdődött.

A többségnek maradt a péntek esti féktelen fieszta, amely az idei futballszezont zárta Sepsiszentgyörgyön. A stáb a turistáknak szánt kisvonaton járta be a várost, az útszélen felsorakozó szurkolók önfeledten ünnepelték a legnagyobb magyar többségű külhoni város futballtörténelmének eddigi legkiemelkedőbb sikerét.

A közös örömöt emelte ki Diószegi László is. – Kimondhatatlan érzés, hogy ilyen hihetetlen boldogságot tudtunk szerezni a híveinknek. A közösségi oldalakon érkező gratulációkból ítélve a világ különböző részein élő magyarok révén százezres nagyságrendű szurkolótáborral rendelkezünk – mondta a klub alapító elnöke.

– A kupadöntő előtt is épp arra hívtam fel a játékosok figyelmét: az járjon a fejükben, hogy egy ötvenezres székely város történelmének olyan fejezetét írhatják, amely örök hivatkozási alapként marad fenn. Azt is mondtam nekik, hogy bármennyire is szeretem őket, szombattól kezdődően két héten át egyiküket sem akarom látni Szentgyörgyön.

Mindez lefordítva azt jelenti, hogy a Konferencia-ligában való indulás jogát is biztosító kupagyőzelemmel a Sepsi OSK számára befejeződött az idei futballidény. Ellenkező esetben hátralett volna még a nemzetközi indulási jogért vívandó osztályozó a bajnokság harmadik helyén végző Universitatea Craiovával, ami két héttel hosszabbította volna meg a szezont. Így viszont június 13-ra rendelt gyülekezőt Cristiano Bergodi, hiszen július 9-én már indul is a verkli, első felvonásként a bajnok kolozsvári CFR-rel vívandó Szuperkupa-döntővel.

A páratlan sportsikeren túl a csütörtök esti bukaresti döntő a székelyföldi szurkolók hatalmas egymásra találását is hozta. Az ötezresre tehető szurkolótábor tagjai Székelyföld minden szegletéből sereglettek össze, már az előmeccsként játszott U19-es kupadöntő során is ment a közös szurkolás, amelynek keretében mindenki éltetett mindenkit.

A bukaresti sajtó sem talált különösebb fogást a piros-fehér táboron, mindössze azt rótták fel, hogy néhányan hátat fordítottak a meccs előtt a világhírű Madrigál kórus előadásában elhangzó román himnusznak. Talán azért, mert a sepsiszentgyörgyi származású karnagy, Ungureanu Szabó Anna által vezényelt énekkar a román nemzeti dal mind a hét strófáját megszólaltatta, ami még a román nézők türelmét is kikezdte.

A futballsikereket persze nehezebb megunni, Diószegi László azonban óva int a túlzott álmodozástól. Azt tartja, hogy a Sepsi OSK 5,5-6 millió eurós költségvetése az ötödik-hatodik a román bajnokságban, ezért aztán a bajnoki dobogó legalsó fokának megszerzését tekinti az elérhető maximumnak. Aztán bejutni a Konferencia-liga harmadik körébe – a háromszéki együttes a második kanyarban kezd –, no meg a kupát sem hagyják egykönnyen „elrabolni” Sepsiszentgyörgyről...

Borítókép: Magyar öröm Romániában (Fotó: Veres Nándor)