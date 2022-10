Mindenkit lenyomott egy magyar nő a szkander-világbajnokságon

Kőváriné Ivánfi Brigittának az első felnőtt vb-elsősége. Korábban négyszer győzött a masters mezőnyben világbajnokságon, és ugyanennyiszer Európa-bajnokságon. Mindezek mellett hatszor lett Európa legjobbja a felnőttek között. A szkanderosoknál a szabályok megengedik, hogy valaki egy világversenyen mastersben és felnőttben is induljon.

– Ezen a vb-n én most csak a felnőtt, vagy ahogy a sportágban nevezik, senior kategóriában indulok. Ballal kezdtem, és annak ellenére, hogy sérüléssel is bajlódtam, elég jól sikerült lezárni ezt a versenynapot. Augusztus végén kézműtétem volt, a vállam is rakoncátlankodott, de végigcsináltam – kezdte értékelését a Nemzeti Versenysport Szövetség Sajtószolgálatának Kőváriné Ivánfi Brigitta, aki ráadásul az idei Eb-n még 70 kilogrammban indult, azóta belefogyott egy új kategóriába, és most a 65 kilósoknál is bizonyított.

– Nem volt gondom a fogyással, végig erősnek éreztem magam, és a súlytartás sem okoz gondot. A hátráltató tényezőkkel is jól megbirkóztam, sok segítséget kaptam Csabai Atilla elnöktől és Dóró Zsolt szövetségi kapitánytól – tette hozzá Kőváriné Ivánfi Brigitta.

Kőváriné Ivánfi Brigitta sikerét megelőzően csütörtökön Józsa Mihály (80 kg) a senior grand masters korosztályban aranyérmes lett, Balogh István (senior grand masters, 100 kg) jobbal és ballal is begyűjtött egy-egy bronzérmet, Pálmai Tamara (junior +70 kg) pedig ugyancsak felállhatott a dobogó harmadik fokára a jobbkezes napon.

– Hatalmas mezőny indult ezen a vb-n. Ötvennégy nemzet több mint 1200 szkanderosa küzd Antalyában. Ezért is különösen értékesek ezek a dobogós helyezések. A magyar szkanderosok minden korosztályban kiválóan teljesítenek, ez az érmek számán is látszik, hiszen van dobogós helyünk felnőttben, mastersben és juniorban is – értékelt Csabai Atilla, a hazai szövetség elnöke, a nemzetközi és az európai szövetség alelnöke, aki versenyzőként is asztalhoz állt Törökországban. A grand masters 100 kilogrammos kategóriában ballal ötödik, majd rá egy napra jobb kézzel negyedik lett.

Borítókép: Augusztus végén kézműtétje volt, a válla is rakoncátlankodott, de most nem bírtak vele (Forrás: Nemzeti Versenysport Szövetség)