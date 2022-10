Itt a fotó: Szilágyi Áron Rómában kezet rázott Ferenc pápával

Amint arról már beszámoltunk, Szilágyi Áron a héten a Nemzeti Tehetség Központ szervezésében ellátogatott Rómába és a Vatikánba, ahol őt is fogadta Ferenc pápa. Az Egy mindenkiért című dokumentumfilm levetítésével a római magyar és olasz közönség is bepillanthatott a háromszoros olimpiai és kétszeres világbajnok kardvívók pályafutásába, és személyesen is köszönthette őt a Collegium Hungaricum Falconieri palotájában. A magyar sport állócsillaga az esemény után interjút adott a Magyar Nemzetnek, azóta pedig a Facebook-oldalán megosztott egy bejegyzést, amelyhez több fotót is csatolt. Köztük a találkozásáról Ferenc pápával.

„Rengeteg élménnyel gazdagodtam Rómában! Ugyan látogatásunk célja az volt, hogy az olasz közönségnek is bemutassuk az Egy mindenkiért című dokumentumfilmet és megismertessük a magyar tehetséggondozó programokat, de emellett sikerült meglátogatnunk a Római Magyar Akadémiának otthont adó csodálatos Falconieri Palotát és meghívást kaptunk a Virtus Roma vívószakosztály edzőtermébe, ahol találkoztunk a szakosztályban edző fiatalokkal. Számomra a legmeghatározóbb élmény az utolsó napon történt. Volt szerencsém kezet rázni és pár mondatot személyesen is váltani Ferenc pápával, aki ellátott pár jó tanáccsal a jövőre vonatkozóan. Nagyon hálás vagyok az elmúlt pár napért, köszönöm a Nemzeti Tehetség Központnak és minden kedves vendéglátónknak az emlékeket! Ma már munkával foglalkoztam, hiszen hamarosan kezdődnek az első versenyek és a Magyar Élsportolók Érdekvédelmi Fórumában is sok a teendőm!” – írta ki a Facebook-oldalára Szilágyi Áron.

Borítókép: Szilágyi Áron számára a legmeghatározóbb élmény a Ferenc pápával való találkozója volt (Forrás: Facebook/Szilágyi Áron)