Újabb BL-bravúr: a Fradi az utolsó percben egyenlített a címvédő ellen

A női kézilabda Bajnokok Ligájában az A csoport ötödik fordulója előtt az FTC-Rail Cargo Hungaria a nyolc csapat között az ötödik helyen állt – két meccset megnyert, kettőt elveszített –, és ma nagyon nehéz feladat előtt állt, hiszen Érden a BL-címvédő Vipers Kristiansandot fogadta. De a csapat talán a futballcsapat BL-bravúrjából is erőt meríthetett, a Crvena zvezda csütörtöki 2-1-es legyűréséből.

A norvégok három győzelemmel és egy vereséggel, a csoport harmadik helyén állva érkeztek Érdre. A Fradi remekül kezdett, a 9. percben 5-3-ra vezetett, s az öt gólját öt különböző játékos szerezte: Klujber Katrin, Andrea Lekics, Márton Gréta és Béatrice Edwige mellett a hálóőr Janurik Kinga is eredményes volt, az egyik védése után a saját hatosáról lőtt a túloldalon üresen hagyott kapuba. Ám a Vipers magára talált, a 20. percben már a norvégok vezettek 9-7-re, és az első félidő is a vendégek kétgólos előnyével zárult, 12-14 állt az eredményjelzőn. Fordulás után a norvégok legnagyobb csillaga, az orosz Anna Vjahireva gyorsan háromgólosra növelte csapata előnyét, a 37. percben pedig már 19-14-re vezetett a címvédő. A Fradi kapaszkodott, visszajött két gólra – 17-19, 19-21 –, majd egyre 20-21-nél, és az egyenlítésért is támadhatott, de ez nem jött össze. Sajnos az 57. percben 23-24-nél sem, Klujber nagy lövését Katrine Lunde hatalmas bravúrral védte. Az egyenlítésre a harmadik esély 24-25-nél jött el, de ez is elúszott, a negyedik sansz viszont nem, mert az utolsó percben Márton Gréta 26-26-ra alakította az állást. Még tizenegy másodperc maradt hátra, és ezt kihúzta a Fradi, így bravúros döntetlent ért el a Bajnokok Ligája címvédője ellen.

Borítókép: Béatrice Edwige is nagyot küzdött a BL-címvédő Vipers játékosaival (Fotó: MTI/Illyés Tibor)