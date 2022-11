Milyen lesz az élet Szalai Ádám után? – Marco Rossinak főhet a feje

A magyar válogatott idén nyolc meccset játszott eddig, a mérleg négy győzelem (kétszer Anglia, egyszer-egyszer Németország és Észak-Írország ellen), egy döntetlen (Németország), három vereség (kétszer az olaszoktól, egyszer a szerbektől kaptunk ki). Amennyiben jövő héten Luxemburgban, majd itthon a görögök ellen is nyerni tudnánk, úgy Marco Rossi 2018 óta tartó kapitányi időszakában másodszor zárnánk az évet legalább hat győzelemmel, de míg tavaly 15 meccsből sikerült ez (kevésbé veretes ellenfelekkel szemben), idén tíz mérkőzésen jöhetne össze a hat siker.

A védelemben talán még sosem volt ilyen széles a választék, a középpályán a sérült Schäfer András (Union Berlin) kiesése után is több lehetősége maradt Marco Rossinak. A támadósort illetően a legnagyobb kérdés természetesen az, milyen lesz az „élet”, konkrétabban a hadrend és a játékfelfogás a válogatottól szeptemberben búcsúzó center, az eddigi csapatkapitány Szalai Ádám nélkül.

– Két lehetőségünk van. A visszavonuló Szalai Ádámot Ádám Martin helyettesítheti, erős, gólerős játékos, a képességei megvannak ehhez a poszthoz. Csakhogy… Számtalan mérkőzését néztem meg a klubjában is, és ahogy a válogatottban, Dél-Koreában is akkor volt igazán a csapat segítségére, amikor a kispadról szállt be. Az Ulszanban legtöbbször csereként beállva döntötte el a mérkőzést és a bajnoki címet. A másik lehetőség, ha amolyan hamis kilencessel játszunk. Korábban Sallai Roland futballozott már ebben a pozícióban, Anglia ellen is bizonyította, rendkívül veszélyes játékra képes ezen a helyen – nyilatkozta Marco Rossi.

A kapitány által elmondottak alapján az első számú megoldás az lehet, hogy ha mindenki egészséges, akkor a Sallai Roland (felépült arcsérüléséből, a Freiburgban már játszott, így a válogatottban is pályára léphet), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Gazdag Dániel (Philadelphia Union) trióval kezdünk elöl, és a második félidőben csereként, amolyan bónuszként még Ádám Martint is „ráereszthetjük” az ellenfél védelmére.

A görögök ellen a tervek szerint kezdőként búcsúzó Dzsudzsák Balázs játéka ezen némiképp változtathat az utolsó meccsen, de a jövőre, az Eb-selejtezőkre nézve ez lehet a kiindulási alap Rossinál, további variációs lehetőséget pedig a keretbe 18 hónap után visszatérő Kalmár Zsolt és az újonc Németh András adhat.

Borítókép: Szalai Ádám búcsúja után Sallai Roland (balra) és Gazdag Dániel is főszereplő lehet a magyar válogatott támadósorában (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)