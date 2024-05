A Liverpool kapitányát vinné a Real Madrid? Aggódik a klub legendája

Nagy átalakulás várható a Liverpool háza táján nyáron. Jürgen Klopp távozása mindent felforgathat az Anfield Roadon, a klub meghatározó játékosai közül Mohamed Szalah eladását sokan biztosra veszik , és most egy újabb klasszis nevét dobták be a potenciális távozóké mellé. a Liverpool kapitánya is odébb állhat a Real Madrid kedvéért. Legalábbis Graeme Souness szerint.

Virgil van Dijk biztosan hiányozna a Liverpool védelméből. Fotó: EPA/Peter Powell

A Liverpool egykori legendás futballistája, aki játékosként öt angol bajnoki címet és három BEK-győzelmet ünnepelt a vörösök színeiben, a spanyol Dario AS cikke alapján így nyilatkozott a témában: – Aggódom, mert Virgil van Dijk szerződése hamarosan lejár. Júliusban tölti be a 33. életévét, és ha az ügynöke felhívná a Real Madrid sportigazgatóját, szerintem elvinnék őt.

Souness arra célzott, hogy Van Dijk szerződése 2025 nyaráig szól Liverpoolban, tehát a nyáron az utolsó idényét kezdheti meg a klub színeiben, így jelen állás szerint most kaphatna utoljára pénzt érte az angol klub. Ráadásul 33 évesen Van Dijk is abba a korba lép, hogy az utolsó nagy szerződését kötheti meg, tehát ha kipróbálná magát máshol, akkor most kell lépnie.

Ha Klopp után a csapat első számú gólvágója, Szalah és a csapat kapitánya, a védelem oszlopa, Van Dijk is távozna a nyáron, az egészen biztosan megviselné az átalakulóban lévő Liverpoolt, amelyben vezérszerephez juthat a következő idényben.

