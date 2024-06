Vándorcirkuszt csinálna Szoboszlai klubjából a Liverpool elnöke

Az már megszokott, hogy a világ legnagyobb futballklubjai túlnőnek a városukon, sőt az adott országon is, és globális márkát építenek. Ennek jegyében a felkészülési időszakban elutaznak Ázsiába vagy éppen az Egyesült Államokba hírverő meccseket játszani, amit hivatalosan edzőtábornak tüntetnek fel. Most azonban a Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató Liverpool elnöke hajmeresztő ötlettel állt elő, szúrta ki az Origó.

a Liverpool mezében, egyelőre angol földön. Fotó: EPA

Tom Werner – aki egyben a Boston Red Sox baseballcsapatának az elnöke is – a New York Timesnak adott interjúban arról beszélt, hogy szerinte a liga egyes mérkőzéseit világszerte kellene lejátszani.

„Komolyan hiszek abban, hogy egy napon a Premier League mérkőzéseit New Yorkban fogják játszani. Még van egy olyan őrült ötletem, miszerint eljön majd a nap, amikor meccset játszunk Tokióban, majd néhány órával később már Los Angelesben lépünk pályára, aztán Rióban, kicsit később pedig Rijádban” – szemlézte az amerikai üzletember szavait az Origó az Independent cikke alapján.

Werner az interjúban elmondta: tisztában van azzal, hogy a Premier League-csapatok helyi szurkolói ellenzik az ötletet, mivel óriási költségekkel járna, ha például a tengerentúlra is elkísérnék a csapatukat. Megoldásként az amerikai üzletember azt javasolta, hogy olcsó repülőjegyekkel és szállásokkal kiküszöbölhető lehetne a probléma. Azonban sajtóhírek szerint a Liverpool fő tulajdonosa, John W. Henry sem lelkesedik Werner ötleteiért.

