A sokszoros MVP csodájával összejött a csúcstalálkozó a Dream Teammel

A Dream Team szereplése miatt a férfi kosárlabdatorna minden olimpiának az egyik legnépszerűbb műsora. Az Egyesült Államok NBA-sztárjai magabiztosan meneteltek, mindhárom csoportmeccsüket megnyerték, és szerdán este Brazília ellen játszottak a negyeddöntőben. Igazi erődemonstráció volt, az amerikaiak LeBron James vezérletével 122-84-re lépték le a brazilokat, ezen a meccsen szerezték a legtöbb pontot az olimpián, dobtak 16 triplát, leszedtek 45 lepattanót, az egyáltalán nem számított, hogy a mezőny legeredményesebb embere a brazil Caboclo volt 30 ponttal, a Dream Team szemlátomást nem egyéni sikerekre törekszik az olimpián.

LeBron James ezúttal is tarthatatlan volt Fotó: Europress/AFP/Aris Messinis

Ez a mérkőzés nem volt különösebben izgalmas, ám Ausztrália és Szerbia összecsapása annál inkább az volt, és itt csodát is láthattak a nézők. Pedignem így indult, az első negyed végén Patty Mills vezérletével – aki már a játékrész végére 14 pontnál járt – az ausztrálok válasz nélkül dobhattak 12 pontot, a folytatásban ráadásul tovább nőtt a különbség, már 24 pont volt az ausztrálok előnye. A harmadik játékrészben a szerbek rendkívül gyorsan megkezdték a felzárkózást, fordítaniuk is sikerült, majd rövid ideig felváltva vezettek a csapatok. Az utolsó percben Misics csak az egyik büntetőjét dobta be, az ausztráloknak volt még kilenc másodpercük, hogy ledolgozzák kétpontos hátrányukat, és Millsnek ez elég is volt, a 82–82-es eredmény után jöhetett a hosszabbítás.

És a csoda Nicola Jokics személyében. Az NBA alapszakaszában háromszoros MVP-játékos előbb blokkolta Millst, majd közelről szerzett két parádés kosarat. Az ausztrálok az időkérés után rögtön eladták a labdát, Szerbia 95-90-re hosszabbításban nyert. Boldog lehetett, de nyugodt nem, ugyanis az elődöntőben az Egyesült Államokkal találkozik, amelytől a csoportban 110-84-re kikapott.

Három európai a négy között

Tavaly augusztusban Kanada 30 ponttal nyert Franciaország ellen a világbajnokságon, majd az olimpiai előtti felkészülési mérkőzésen is az észak-amerikai csapat győzött, most azonban a gallok a hazai közönség előtt visszavágtak, és végig vezetve 82-73-ra nyertek. A világbajnoki címvédő németek az első negyedet ugyan elveszítették a görögök ellen, utána viszont már kézben tartották a mérkőzést, 76-63-ra győzve jutottak az elődöntőbe, ahol nagyon nehéz dolguk lesz Franciaország ellen. Érdekesség, hogy a négy közé három európai csapat jutott be.