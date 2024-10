Ismét megleptük a franciákat, csak tíz perccel nem tudunk elszámolni

A franciák kezdték jobban a mérkőzést, 1-1 után legközelebb 6-6-nál sikerült egyenlíteni, sőt meglódult a magyar válogatott és négy góllal, 12-8-ra is vezetett. Szünetre felzárkóztak a hazaiak, de egy gól így is maradt az előnyből (13-14). Csakúgy, mint a csütörtöki első mérkőzésen, Szemerey Zsófi ezúttal is remekelt a kapuban.

Fordulás után sokáig szoros volt az állás. A kapuban Bukovszky Anna is lehetőséget kapott, s akadt is néhány bravúrja. Az utolsó tíz perc 22-22-ről kezdődött, s ezúttal a franciák bírták jobban a hajrát. A mieink ezután már emberelőnyből sem tudtak betalálni. 26-22-es vereség lett a vége.

Az eredménynek nincs különösebb jelentősége, a két franciaországi találkozó az Európa-bajnoki felkészülést szolgálta, csütörtökön a magyar válogatott nyert 30-27-re. Szemerey Zsófi bizonyította, hogy Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga mellett rá is lehet számítani, Vámos Petra a Metzben láthatóan fejlődött, és végre a Ferencvárosban sajnálatosan mellőzött Simon Petra is játéklehetőséget kapott.

Az Európa-bajnokság rajtjáig még bő egy hónap van hátra, addig a bajnokságban is lesznek meccsek, a Bajnokok Ligájában pedig két fordulót is rendeznek.

Franciaország–Magyarország 26-22 (13-14), a magyar gólszerzők: Vámos 4, Szöllősi-Schatzl, Papp 3-3, Kuczora, Simon, Faluvégi, Márton 2-2, Füzi-Tóvizi, Kácsor, Juhász, Albek 1-1.