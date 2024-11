Az újpestiek alaposan kiszúrtak a Fradival, a zöld-fehérek válasza még késik

Egy biztos: nézők előtt rendezik meg december 1-én a Megyeri úton a magyar labdarúgás legnagyobb rangadóját az Újpest és a Ferencváros között. Ez annak ellenére így lesz, hogy az MLSZ november 14-i fegyelmi határozata szerint az Újpest a szurkolók botrányai miatt a soron következő hazai meccsüket zárt kapuk mögött játssza, ami éppen a derbi lett volna. Nos, a szabályokban található lehetőséget kihasználva az újpestiek óvtak, és a 15 napos halasztó határidőbe még éppen belefér a december 1-én rendezendő csúcsrangadó.

Ha már ezt ilyen ügyesen kiszámolták a Megyeri úton, akkor ezen felbuzdulva máris odaszúrtak egyet a riválisnak. A két klub közötti jó viszony ápolásának érdekében – elég furán értelmezve a jó viszonyt – pedig már jelezték, hogy a korábbiakhoz képest jóval kisebb lesz a vendégszurkolóknak fenntartott szektor, azaz a Fradi-drukkerek nem fogják megtölteni az egyik kapu mögötti teljes oldalt.

A tábor korábbi helyén, a Mildenberger utca felőli kapu mögötti lelátó nagyobb részét is újpesti szurkolók foglalhatják el a derbitől kezdve. Az átalakításoknak köszönhetően a vendégszektor kisebb lett, így a lila-fehér fanatikusok akár 1417 jegyet is válthatnak a C szektorba – hozta nyilvánosságra a döntését a klub honlapján az Újpest.

Amíg az átalakítás miatt 1417 hellyel megnő a hazai szurkolóknak fenntartott rész, a vendégek hívei összesen 645-en látogathatnak ki a Megyeri útra. Forrás: Újpestfc.hu

Ezzel a döntéssel alaposan csökkentették a derbire kilátogató zöld-fehér hívek számát, ugyanis az Üllői129.hu számításai szerint a legjobb esetben is maximum 645 fős lesz, már ha valamennyi belépőt felvásárolják a fradisták. A vendégtábor szintén a Mildenberger utcai felőli kapu mögötti részen lesz, az újpesti közlemény szerint megfelelően és biztonságosan elválasztva a hazai drukkerektől. A Ferencváros még nem reagált az újpestiek lépésére.