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Szupernóva: rejtélyes csomókat növesztett a híres felrobbant csillag

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Még a XII. századi szentföldi keresztes hadjáratok idején ragyogott fel az az „új csillag” az égbolton, ami babonás félelemmel töltötte el a középkor emberét. Az 1181-ben felvillant szupernóva azonban nem csak a középkori embert, hanem nyolcszáznegyvenöt év múltán még a modern kor csillagászait is megdöbbentette; a szupernóva Pa 30 jelű maradványa ugyanis bizarr gázcsomókból álló hálózatot növesztett maga köré, a hawaii Gemini North teleszkóp friss felvételei szerint.

Elter Tamás
Forrás: Live Science2026. 10. 20. 17:56
A Pa 30 szupernóva-maradvány tűzijátékra emlékeztető kidobott anyaga egymásra épülő, csomószerű szerkezetet mutat Forrás: Live Science
Galilei távcsöves bemutatót tart a velencei dózsénak  Fotó: Wikimedia Commons/Giuseppe Bertini

Napjainkban a korszerű, földi telepítésű távcsövek lenyűgözően részletgazdag felvételeket képesek készíteni ezekről a történelmi csillagmaradványokról. 

A legújabb felvételek – amelyeket a hawaii Mauna Keán található Gemini North távcsővel készítettek –, a Pa 30 jelű objektumban mintegy tízszer annyi szálas szerkezetet tárt fel, mint amennyi a korábbi felvételeken volt látható. 

There’s more going on in this picture than you might think. This image shows Gemini North, located on Maunakea in Hawai‘i. Gemini North is one half of the International Gemini Observatory, a Program of NSF NOIRLab.  To the lower left of Gemini is a red glowing light source. This is from the eruption of the Halemaʻumaʻu crater of the Kīlauea volcano, ongoing since late September 2021. Further lower left of Gemini is the faint green light of Hilo, Hawai‘i, mostly hidden by the layer of clouds that often covers the ground as seen from Maunakea. This is a form of light pollution, caused by excessive light shining up into the night sky above. However, protected by the high altitude, Gemini North is frequently shielded by a thick blanket of cloud. This barrier obscures urban light pollution and ambient natural light coming from the island and ocean below. This photo was taken as part of the recent NOIRLab 2022 Photo Expedition to all the NOIRLab sites.
A Gemini North teleszkóp kupolája Hawaiion   Fotó: NSF's NOIRLab

Ez a rendkívüli részletgazdagság új támpontot nyújt a csillagászok számára a szokatlan robbanás, valamint a csillagot körülvevő környezet természetének megértéséhez. 

„Ezek a felvételek az eddigi legtisztább képet adják a Pa 30 szerkezetéről, és az eredmény nagyban eltér attól, amire számítottunk” – mondja Timothy Cunningham, akinek kutatócsoportja a The Astrophysical Journal csillagászati szakfolyóiratban megjelent tanulmányában tette közzé a megállapításait. 

A Pa 30 központjában egy "zombicsillag" rejtőzik   Fotó: BBC Sky at Night Magazine

„A filamentumok nem sima sávokból, hanem apró csomók láncolataiból épülnek fel; ez új támpontokat ad ahhoz, hogy megértsük a csillag körüli tér állapotát a robbanás előtt, valamint azokat a fizikai folyamatokat is, amelyek a szétterjedő anyagot formálták” – emeli ki a felfedezés jelentőségét a kutatócsoport vezetője.

Zombicsillag rejtőzik az anyagfelhő mélyén

A csomószerű képződmények a csillagot körülvevő anyag hőmérséklet- vagy sűrűségbeli eltéréseiből származhattak, miközben a szupernóva-robbanásból származó anyagtörmelék szétterjedt. 

A Pa 30 jelű kozmikus objektum azonban még egy további szokatlan jellemzővel is rendelkezik; egy megmaradt csillaggal, ami szinte pontosan a szupernóva-maradvány középpontjában helyezkedik el.

Szupernóva-robbanás művészi ábrája  Fotó: AFP

 Mindez azért számít igencsak szokatlannak, mivel a szupernóva-robbanáskor felszabaduló hatalmas energia a csillagokat rendszerint messzire eltaszítja az eredeti helyükről. 

A kutatók szerint a Pa 30-nál tapasztaltak arra utalnak, hogy a robbanás eredetileg rendkívül szimmetrikus volt. A Pa 30 egy Iax típusú szupernóva-maradványnak számít.

Egy Ia típusú szupernóva-jelölt művészi ábrája   Fotó: NASA/Justyn R. Maund

Az Ia típusú szupernóva a szupernóvák egyik alosztálya, a szoros kettős vagy többes rendszerekben lévő fehér törpék végső robbanása. A szoros kettős rendszerekben keringő fehér törpék a kísérő csillaguktól – rendszerint egy vörös óriástól – anyagot szívnak magukba egy akkréciós korong közvetítésével. Ez a folyamat egészen addig folytatódhat, amíg a fehér törpe folyamatosan gyarapodó tömege el nem éri a Nap 1,44-szeres tömegének megfelelő Chandrasekhar-határt, amikor a fehér törpét összeroppantja a saját gravitációja. Az ekkor és emiatt beinduló szénfúzió a csillagot teljesen szétszakítja, ezért ezt a jelenséget termonukleáris szupernóvaként is szokták emlegetni. Annak ellenére hogy az Ia típusú szupernóva kialakulásában relatíve alacsony tömegű csillagok vesznek részt, mégis ezek számítanak a legfényesebb szupernóváknak.

A hagyományos, a csillagot teljesen megsemmisítő Ia típusú szupernóvákkal ellentétben az Iax típusú szupernóva-esemény egy fehér törpe csillag alacsonyabb energiájú és nem teljes erejű robbanása, amely után egy „zombicsillagnak” nevezett maradvány maradhat vissza. A Pa 30 az egyetlen eddig felfedezett Iax típusú szupernóva-maradvány.

A The Astrophysical Journal csillagászati szaklapban október 6-án megjelent tanulmányt teljes terjedelmébe és angol nyelven itt lehet elolvasni.

Egy csillagászokból álló nemzetközi kutatócsoport:

  • a hawaii Mauna Keán található Gemini North távcsővel,
  • minden korábbinál részletesebb felvételeket készített a Pa 30 jelű kozmikus objektumról,
  • ami az 1181-ben felvillant SN 1181 katalógusszámú Iax típusú szupernóva maradványa,
  • és amely körül egy rendkívül furcsa szálas szerkezetű gázcsomókból álló képződményt azonosítottak,
  • ami arra utal, hogy a robbanás meglepően koncentrikus volt, ami szokatlannak számít az ilyen típusú jelenségeknél.


 


 

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