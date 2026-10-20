Szupernóva: rejtélyes csomókat növesztett a híres felrobbant csillag

Galilei távcsöves bemutatót tart a velencei dózsénak Fotó: Wikimedia Commons/Giuseppe Bertini

Napjainkban a korszerű, földi telepítésű távcsövek lenyűgözően részletgazdag felvételeket képesek készíteni ezekről a történelmi csillagmaradványokról.

A legújabb felvételek – amelyeket a hawaii Mauna Keán található Gemini North távcsővel készítettek –, a Pa 30 jelű objektumban mintegy tízszer annyi szálas szerkezetet tárt fel, mint amennyi a korábbi felvételeken volt látható.

A Gemini North teleszkóp kupolája Hawaiion Fotó: NSF's NOIRLab

Ez a rendkívüli részletgazdagság új támpontot nyújt a csillagászok számára a szokatlan robbanás, valamint a csillagot körülvevő környezet természetének megértéséhez.

„Ezek a felvételek az eddigi legtisztább képet adják a Pa 30 szerkezetéről, és az eredmény nagyban eltér attól, amire számítottunk” – mondja Timothy Cunningham, akinek kutatócsoportja a The Astrophysical Journal csillagászati szakfolyóiratban megjelent tanulmányában tette közzé a megállapításait.

A Pa 30 központjában egy "zombicsillag" rejtőzik Fotó: BBC Sky at Night Magazine

„A filamentumok nem sima sávokból, hanem apró csomók láncolataiból épülnek fel; ez új támpontokat ad ahhoz, hogy megértsük a csillag körüli tér állapotát a robbanás előtt, valamint azokat a fizikai folyamatokat is, amelyek a szétterjedő anyagot formálták” – emeli ki a felfedezés jelentőségét a kutatócsoport vezetője.

Zombicsillag rejtőzik az anyagfelhő mélyén

A csomószerű képződmények a csillagot körülvevő anyag hőmérséklet- vagy sűrűségbeli eltéréseiből származhattak, miközben a szupernóva-robbanásból származó anyagtörmelék szétterjedt.

A Pa 30 jelű kozmikus objektum azonban még egy további szokatlan jellemzővel is rendelkezik; egy megmaradt csillaggal, ami szinte pontosan a szupernóva-maradvány középpontjában helyezkedik el.