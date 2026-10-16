Univerzum: először fedeztek fel egy élénkzölden ragyogó kozmikus zombit

Fantáziarajz a vörös óriássá felfúvódott Napról. Amikor ez bekövetkezik a Föld élhetetlen forró pusztasággá fog változni Fotó: Pixels

- Ám eddig még senki sem vizsgálta behatóan, hogy a fehér törpék esetében milyen egyéb lehetőségek merülhetnek fel” – mondja Mark Hollands, a Warwicki Egyetem asztrofizikusa és a tanulmányt jegyző kutatócsoport vezetője, akit a Space.com csillagászati és űrkutatási hírportál idéz.

„Kiderült ugyanis, hogy ezek a rendkívül sűrű csillagok képesek olyan színeket létrehozni, amelyekre senki sem számított – ezek közül némelyik pedig őszintén nagy meglepetést okozott” – fűzi hozzá a kutatócsoport vezetője.

Kiderült, hogy nem minden fehér törpe fehér

A fehér törpék azért kapták ezt az elnevezésüket még korábban, mert noha a magfúzió már megszűnt bennük, de a gravitációs kollapszus miatt összezsugorodott égitestek felszíne igen forró, ami miatt fehér, vagy kékesfehér színben fénylenek.

Az új kutatás szerint azonban a fehér törpék csak azért tűnnek egységesen fehér fényűnek, mivel valamennyien annyira távol vannak tőlünk, hogy a csillagászok mindeddig nem tudták azonosítani a fehértől eltérő valódi színeiket.

Az IK Pegasi A csillag (balra) és a Nap (jobb szélen) valamint a középen alul látható IK Pegasi B fehér törpe méretét összehasonlító ábra Fotó: Rj. Hall

A kutatócsoport vizsgálatai szerint a fehér törpék szinte a szivárvány összes színében is pompázhatnak, aminek az égitestek sűrűsége adja meg a kulcsát. A fehér törpékben rendkívüli az anyagsűrűség, ami a Nap fotoszférájának, vagyis a felszíni sűrűségének

akár a milliószorosa is lehet.

Ilyen körülmények között az olyan elemek mint a szén, a kalcium és a nátrium, kölcsönhatásba léphetnek a környező sűrű héliumplazmával, ezért a színek szélesebb tartományában nyelhetik el a fényt, mint alacsonyabb sűrűség esetén.

Egy Naphoz hasonló, és a vörös óriás állapotból összeomlott csillag maradványa, középen egy fehér törpével Fotó: NASA/JPL-Caltech

Ez a folyamat pedig eltolhatja a fehér törpék színét az ideális hősugárzóra jellemző fehér, illetve világoskék színárnyalatoktól. A kutatók részletes vizsgálatai azt is megállapították, hogy a fehér törpék színei jól elkülönülő csoportokba sorolhatók, amelyek a csillagmaradvány légkörének egyedi kémiai összetételéhez kötődnek.