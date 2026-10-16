Univerzum: először fedeztek fel egy élénkzölden ragyogó kozmikus zombit

- Ám eddig még senki sem vizsgálta behatóan, hogy a fehér törpék esetében milyen egyéb lehetőségek merülhetnek fel” – mondja Mark Hollands, a Warwicki Egyetem asztrofizikusa és a tanulmányt jegyző kutatócsoport vezetője, akit a Space.com csillagászati és űrkutatási hírportál idéz.
„Kiderült ugyanis, hogy ezek a rendkívül sűrű csillagok képesek olyan színeket létrehozni, amelyekre senki sem számított – ezek közül némelyik pedig őszintén nagy meglepetést okozott” – fűzi hozzá a kutatócsoport vezetője.
Kiderült, hogy nem minden fehér törpe fehér
A fehér törpék azért kapták ezt az elnevezésüket még korábban, mert noha a magfúzió már megszűnt bennük, de a gravitációs kollapszus miatt összezsugorodott égitestek felszíne igen forró, ami miatt fehér, vagy kékesfehér színben fénylenek.
Az új kutatás szerint azonban a fehér törpék csak azért tűnnek egységesen fehér fényűnek, mivel valamennyien annyira távol vannak tőlünk, hogy a csillagászok mindeddig nem tudták azonosítani a fehértől eltérő valódi színeiket.
A kutatócsoport vizsgálatai szerint a fehér törpék szinte a szivárvány összes színében is pompázhatnak, aminek az égitestek sűrűsége adja meg a kulcsát. A fehér törpékben rendkívüli az anyagsűrűség, ami a Nap fotoszférájának, vagyis a felszíni sűrűségének
akár a milliószorosa is lehet.
Ilyen körülmények között az olyan elemek mint a szén, a kalcium és a nátrium, kölcsönhatásba léphetnek a környező sűrű héliumplazmával, ezért a színek szélesebb tartományában nyelhetik el a fényt, mint alacsonyabb sűrűség esetén.
Ez a folyamat pedig eltolhatja a fehér törpék színét az ideális hősugárzóra jellemző fehér, illetve világoskék színárnyalatoktól. A kutatók részletes vizsgálatai azt is megállapították, hogy a fehér törpék színei jól elkülönülő csoportokba sorolhatók, amelyek a csillagmaradvány légkörének egyedi kémiai összetételéhez kötődnek.