Amennyiben tényleg hiszünk a jogállami normákban, pártoljuk a demokráciát, de nemcsak szóban, hanem szilárdan védelmezzük harmincöt év alatt kiharcolt, megszerzett jogainkat, akkor nem maradhatunk csendben.

Ráadásul nemcsak a Ferencváros, de valamennyi magyar sportegyesület felett megkondították a harangot, a központi tisztogatás nyilvánvalóan őket is eléri. A diktatúra soha nem egyik napról a másikra épül ki, lépésről lépésre haladnak, tesztelik az ellenállást, mérlegelik, melyik oldaláról kezdjék bontani az épületet. Csakhogy ebben a nagy kőművesmunkában éppen az a veszélyes, hogy ha nem vigyáznak, az alapok megrendülnek, a falak behorpadnak, a tető ránehezedik az épületre, a végén pedig minden összedől, maga alá temetve az elbizakodott, gőgös „szakembereket”.

A nagy focialista forradalom elzúgott az időben, ma már csak kevesen emlékeznek rá. Mi azonban a legnagyobb komolysággal emlékeztetjük arra a kormányt, hogy a népet nem lehet leváltani. Tudjuk, hogy minden diktatúra szentül hitte, hogy színrelépésével a történelem véget ért, a múltat pedig végképp eltörölték. A mostaniak is azt híresztelik, hogy a velük szemben álló politikai közösség megvert, gyáva, elaggott kisebbség. Szerintem nagy lesz az elképedés, amikor szembenéznek az új jobboldallal, ami holtbiztosan létrejön, megszerveződik, ha kell, az árral szemben is. És abban az új jobboldalban ott lesznek azok is, akik a magyar sport, a futball, a szeretett csapat védelmére szövetkeztek. A nagy focialista forradalom ugyanis nem felfalja, hanem megszaporítja a saját gyermekeit.